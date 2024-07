Alert pierwszego stopnia obowiązuje na PomorzuZachodnim i w Sudetach. Dla pozostałej części Polski wydano ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Ostrzeżenia na najbliższe dwa dni nie dotyczą tylko północnego wschodu kraju i terenów górskich.

Reklama

W dalszym ciągu obowiązuje 19 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną - dziś zostały odwołane 2 ostrzeżenia. We wtorek możemy się spodziewać opadów, którym towarzyszyć będą burze z gradem. Do Polski napłynie też chłodniejsze powietrze.

Prognoza IMGW na niedzielę 21 lipca

W sobotę na zachodzie kraju termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą powyżej 30 st. C, a w niedzielę takie wartości będziemy obserwować na znacznym obszarze kraju.

W niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego, a na południowym wschodzie także dużego i tutaj lokalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów podczas burz - do 25 mm. Temperatura maksymalna na krańcach zachodnich wyniesie od 23 st. C do 28 st. C, na obszarze od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę od 25 st. C do 28 st. C, na pozostałym obszarze przeważnie od 29 st. C do 33 st. C, jedynie na wybrzeżu od 20 st. C do 26 st. C.

Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze przeważnie słaby, zmienny. Podczas burz porywy do 80 km/h.