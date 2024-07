Synoptyk IMGW Anna Woźniak ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić we wtorek i środę. Porywy wiatru w trakcie burz mogą sięgać nawet 75 km/h, a lokalnie może spaść grad. We wtorek na wschodzie Polski spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, natomiast w środę rozpogodzenia pojawią się na północnym wschodzie kraju.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wtorek po południu na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale wieczorem wzrośnie do dużego. Na krańcach zachodnich możliwy przelotny deszcz. W centrum kraju bez opadów, na wschodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

Możliwe przelotne burze i deszcz z opadami do 15 mm. W trakcie burz porywy wiatru do 50 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C., na północy około 25 st. C., w centrum do 28 st. C. Nad samym morzem chłodniej, około 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno zachodni, okresami porywisty.

W nocy we wschodniej części kraju pogodnie i bez opadów, natomiast od zachodu do centrum przemieszczająca się strefa dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu oraz burz - poinformowała PAP Anna Woźniak.

W trakcie burz możliwe będą opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 75 km/h. Na północnym wschodzie nad ranem mogą tworzyć się szybko zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C., na północy około 15 st. C., w centrum do 17 st. C. Na zachodzie najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam około 10 st. C. Wiatr we wschodniej części kraju słaby i zmienny, na zachodzie słaby i umiarkowany, południowy, skręcający na kierunki zachodnie.

IMGW ostrzega. Burze z gradem i wichury uderzą w Polskę

W środę w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Rozpogodzenia będą możliwe tylko na północnym wschodzie. Najsilniejszych burz spodziewamy się w pasie od Karpat przez ziemię łódzką, Wielkopolskę, Kujawy, po Pomorze - tam sumy opadów mogą sięgać 25-35 mm - powiedziała synoptyk IMGW.

W trakcie burz porywy wiatru do 75 km/h, możliwy grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Pomorzu, około 25 st. C w centrum, do 29 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam od 18 do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu wiatr okresami silny, północno zachodni, w porywach do 60 km/h.

"Kolejna noc nadal pochmurna, tylko na zachodzie będą pojawiać się większe przejaśnienia, a nad ranem nawet rozpogodzenia" - poinformowała PAP Anna Woźniak.

Na północnym wschodzie stopniowo zanikający deszcz i lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Na wschodzie kraju możliwe burze z opadami deszczu do 20 mm i porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura minimalna wyniesie od 11 st. C na północnym zachodzie do 16 st. C na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam około 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno zachodni, z kierunków zachodnich.