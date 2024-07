W piątek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, jedynie w pasie od Suwalszczyzny, przez Podlasie i Lubelszczyznę aż po Podkarpacie, miejscami może padać przelotny deszcz. We wschodniej części Polski możliwe burze z porywami wiatru do 70 km/h i deszcz z opadami do 20 mm. Najchłodniej będzie nad samym morzem, od 20 do 21 st. C, od 22 do 23 st. C w centrum, do około 26 st. C. na południowym zachodzie. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, nawet 28 st. C. Wiatr słaby i zmienny.

Reklama

IMGW ostrzega: Weekend z burzami i ulewami na wschodzie. Upały na południu

W nocy we wschodniej części kraju zachmurzenie będzie małe, miejscami mogą tworzyć się tutaj mgły, nad ranem ograniczające widzialność do około 500 m - powiedział Michał Ogrodnik. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Deszcz możliwy tylko na krańcach zachodnich. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, od 10 do 12 st. C., w centrum około 14 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie i na południowym zachodzie, od 16 do 17 st. C, nad morzem do 18 st. C. Wiatr słaby, z kierunku południowego i południowo-zachodniego.

W sobotę najbrzydsza pogoda, czyli zachmurzenie duże i opady deszczu, miejscami również nieco silniejsze, na Pomorzu zachmurzenie duże" - poinformował synoptyk IMGW. Opady deszczu do 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie, od 22 do 24 st. C, około 25 st. C. w centrum, na południu Polski temperatura od 30 do 31 st. C. "Nad polskimi jeziorami temperatura od 26 do 28 st. C. Takie wartości prognozowane są na Mazurach - poinformował Ogrodnik. Wiatr słaby, z kierunku południowo-zachodniego, jedynie na zachodnich krańcach Wybrzeża wiatr zachodni i północno-zachodni.

Noc z soboty na niedzielę niestety na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurna i deszczowa. Zachmurzenie małe i brak opadów prognozujemy tylko na południu - powiedział synoptyk IMGW. Na wschodzie Polski przelotny deszcz i możliwe burze, na zachodzie kraju intensywny deszcz. Największe sumy opadów do 25 mm. W trakcie burz porywy wiatru do 80 km/h. Najchłodniej na północnym zachodzie Polski, od 13 do 14 st. C, w centrum od 18 do 20 st. C. Najcieplej będzie na południu Polski, 20 st. C.. Wiatr słaby, z kierunków południowych, jedynie na Pomorzu zachodnim wiatr skręci na kierunki zachodnie, na Wybrzeżu możliwy wiatr umiarkowany i chwilami porywisty.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie