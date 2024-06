Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć:

Bardzo silne opady deszczu do 50 mm

do 50 mm Porywy wiatru do 70 km/h

do 70 km/h Lokalnie grad

Zaostrzenie ostrzeżeń dla woj. dolnośląskiego

Ze względu na prognozowane sumy opadów deszczu, ostrzeżenia dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego zostały podwyższone do drugiego stopnia. Oznacza to, że w tych regionach istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia podtopień, lokalnych zalań oraz innych szkód spowodowanych intensywnymi opadami.

Wysokie temperatury. Mimo burzowej aury, temperatury pozostaną tropikalne. Cały dzień będzie upalnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 28°C do 32°C.

"W dzień na wschodzie słonecznie, na południu i zachodzie początkowo pogodnie, potem miejscami przelotny deszcz i burze. Lokalnie grad. Opady w burzach do 30 mm na zachodzie i 40 mm na południu kraju. Temp. maks. od 28°C do 32°C. Wiatr słaby, a w burzach porywy do 80 km/h" - czytamy na X IMGW.

Uwaga burze i podtopienia. Zalecenia dla mieszkańców

W związku z obowiązującymi ostrzeżeniami, IMGW apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych. Zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas burzy, zabezpieczenie mienia przed ewentualnymi zniszczeniami oraz unikanie przekraczania rzek i potoków w przypadku wystąpienia intensywnych opadów deszczu.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne można śledzić na stronie internetowej IMGW oraz w aplikacji mobilnej. W przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe.