IMGW opublikowało alerty na niedzielę na platformie X. Instytut ostrzega, że w niedzielę 30 czerwca burze wystąpią w północnej, zachodniej, częściowo centralnej i południowej Polsce. Miejscami towarzyszyć im będą wyjątkowo gwałtowne zjawiska.

Na północy kraju w przypadku pojawienia się burz superkomórkowych w godzinach okołopołudniowych oraz wczesnopopołudniowych istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się trąby powietrznej. IMGW ostrzega także przed dużym gradem (do 8 cm), silnym wiatrem - nawet do 125 km na godzinę - i ulewami. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 8 do 20.

Upały i burze

W niedzielę w ciągu dnia będzie bardzo gorąco, właściwie w całym kraju temperatura przekroczy 30 stopni. W centrum będzie do 34 stopni, na południu i południowym zachodzie do 35. Nieco chłodniej - bo od 25 do 29 stopni - jedynie w rejonach podgórskich oraz nad samym morzem.

Przed gwałtownymi burzami ostrzega także Sieć Obserwatorów Burz. "W niedzielę po południu ponownie pojawią się gwałtowne, silne burze. Początkowo występować będą silne superkomórki burzowe, łączące się z czasem w większy układ burzowy (MCS - mezoskalowy układ konwekcyjny), być może z sygnaturą bow echo" - informuje.

Głównymi zagrożeniami będą opady gradu o średnicy lokalnie do 5- 8 cm (nie wykluczone miejscami nieco więcej), silne konwekcyjne porywy wiatru o prędkości miejscami powyżej 110 / 120 km/h, nawalne opady deszczu prowadzące do zalań, podtopień oraz do powodzi błyskawicznej. Możliwe jest również wystąpienie trąby powietrznej - podaje Sieć Obserwatorów Burz.