Opady i porywisty wiatr. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, które mogą towarzyszyć burzom. Na zachodzie kraju suma opadów może sięgnąć 30 mm, a na południu nawet 40 mm. W trakcie burz spodziewane są również silne porywy wiatru, osiągające prędkość do 80 km/h.

Wysokie temperatury. Mimo burzowej aury, temperatury pozostaną wysokie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 28°C do 32°C.

"W dzień na wschodzie słonecznie, na południu i zachodzie początkowo pogodnie, potem miejscami przelotny deszcz i burze. Lokalnie grad. Opady w burzach do 30 mm na zachodzie i 40 mm na południu kraju. Temp. maks. od 28°C do 32°C. Wiatr słaby, a w burzach porywy do 80 km/h" czytamy na X IMGW.

IMGW ostrzega: Burze z gradem i ulewnym deszczem

"Najkorzystniejsze warunki do rozwoju burz wystąpią na zachodzie, południu i w centrum Polski, gdzie wilgotność powietrza będzie najwyższa. Przed południem burze możliwe będą na południu kraju, później zaczną rozwijać się też w centrum i na płn.-zach" - dodano w kolejnym komunikacie.

W związku z prognozowanymi burzami i intensywnymi opadami deszczu, IMGW zaleca zachowanie ostrożności, zwłaszcza w południowej i zachodniej części kraju. Należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni podczas burzy oraz zabezpieczyć mienie przed ewentualnymi zniszczeniami spowodowanymi silnym wiatrem.