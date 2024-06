Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozę pogody na najbliższe 2 tygodnie. Według prognoz około 17 czerwca mogą pojawić się w Polsce upały oraz noce tropikalne.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Wiele wskazuje na to, że pogoda jaką obserwujemy obecnie wkrótce stanie się przeszłością. Już za kilka dni mają pojawić się w naszym kraju gorące masy powietrza, które przyniosą prawdziwe upały. Prawdopodobnie będą im towarzyszyć gwałtowne burze.

W najbliższych dniach, do piątku 14 czerwca, temperatura powietrza będzie jeszcze wynosiła ok. 16-22 stopni w zależności od regionu kraju. Około 18 stopni Celsjusza mogą spodziewać się mieszkańcy zachodnich części kraju, temperatur ok. 20 i 22 stopni – mieszkańcy wschodniej i centralnej Polski.

Pogoda na weekend 15 i 16 czerwca

W sobotę 15 czerwca i niedzielę 16 czerwca temperatury wzrosną już do ok. 25 stopni. Najchłodniej będzie na Pomorzu i północnym zachodzie kraju gdzie słupki rtęci osiągną ok. 18-24 stopni. W centralnej części kraju temperatury wyniosą ok. 25, 26 i 27 stopni.

Pogoda na czerwiec. Przed nami fala upałów

Fala prawdziwych upałów przyjdzie jednak po weekendzie, w drugiej połowie czerwca. W poniedziałek 17 czerwca na północnym wschodzie kraju będzie 26-28 stopni Celsjusza, w centralnej części kraju – 29-30, a w zachodniej – 31 stopni Celsjusza. We wtorek 18 czerwca słupki rtęci wzrosną jeszcze bardziej i osiągną odpowiednio na północnym wschodzie 30 i 31 stopni, w centrum – 32 stopnie, a na zachodzie kraju – 33-34 stopnie Celsjusza! W środę 19 czerwca będzie jednak jeszcze goręcej. Na schodzie temperatury osiągną 32 stopnie, w centralnej części kraju 34 stopnie, a na zachodzie – nawet 35! Mogą pojawić się również tzw. noce tropikalne z temperaturą ok. 20 stopni Celsjusza.

W czwartek 20 czerwca na zachodzie kraju przyjdzie jednak spore ochłodzenie – nawet do 20 stopni Celsjusza. Na wschodzie jednak temperatura wyniesie według prognoz 33 stopnie. Takim zmianom mogą towarzyszyć gwałtowne burze.

Od piątku 21 czerwca temperatury będą stopniowo spadać. W piątek w centralnej części kraju, a także na północy i południu przeważać będą temperatury o wartości 16,17,18 stopni. Na zachodzie będzie to 21 stopni, na wschodzie – ok. 23 stopni Celsjusza.

W kolejnych dniach temperatury będą się utrzymywać na poziomie od 16 do 24 stopni Celsjusza. Możliwe, że ochłodzeniu będą towarzyszyć silne burze oraz wichury i gwałtowne opady deszczu.