"Apel do turystów, którzy są w tym momencie w Ojcowie oraz okolicy, aby pozostali w swoich kwaterach, do momentu opadnięcia wody, ułamek sekundy może doprowadzić do tragedii" - podał profil Patrol998-Małopolska na Facebooku. Jak relacjonuje "Gazeta Krakowska", w Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko.

Reklama

Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik. Około godz. 8 zaczęło zalewać domy. Potok Prądnik w Ojcowie przekroczył już stan alarmowym o o 70 cm.

Powódź koło Krakowa

Niemal w całej Małopolsce, w tym w Krakowie, obowiązuje alert trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Wysokość opadu może wynieść od 90 mm do 110 mm. Opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwe są też opady gradu.

Do drugiego stopnia zostało także podniesione ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Obowiązuje ono dla zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy. W Małopolsce stany alarmowe zostały przekroczone na Prądniku w Ojcowie oraz Stryszawce w Suchej Beskidzkiej. Stan ostrzegawczy jest przekroczony m.in. na Wiśle w Jawiszowicach i Skawie w Suchej Beskidzkiej. W niebezpieczeństwie znaleźli się mieszkańcy i turyści, których w tym miejscu nie brakuje.