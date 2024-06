Prognoza pogody od 3 czerwca do 7 czerwca 2024

3 czerwca

Najwięcej kresek tego dnia zobaczymy na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Podlasiu oraz w województwie warmińsko-mazurskim. Tam termometry pokażą nawet 24 stopnie Celsjusza. W pozostałej części kraju chłodniej. Najchłodniej w województwie zachodnio-pomorskim - 17 stopni Celsjusza, oraz w okolicach Zakopanego - tam tylko 16 stopni.

Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę powietrza, to najchłodniej może być w okolicach Zakopanego - 9 stopni Celsjusza. Nieco cieplej w województwie zachodnio-pomorskim i lubuskim. Tam 13 stopni. W pozostałej części kraju temperatura minimalna będzie oscylować w granicach 14 lub 15 stopni Celsjusza.

4 czerwca

We wtorek najcieplej może być na Podlasiu. Tam nawet 24 kreski. Nieco chłodniej, bo między 20 a 23 stopnie Celsjusza, w pozostałej części kraju. Najchłodniej natomiast w województwie zachodnio-pomorskim - 18 stopni Celsjusza, oraz w okolicach Zakopanego. Tam tylko 12 stopni Celsjusza.

Na modelu możemy zapoznać się także z minimalną temperaturą powietrza. Jeżeli chodzi o 4 czerwca, to najchłodniej może być w okolicach Zakopanego. Tam tylko 8 kresek. W pozostałej części kraju cieplej. Między 11 a 15 stopni Celsjusza.

5 czerwca

W środę, 5 czerwca najcieplej może być w centrum, na północy i południu kraju. W tych rejonach temperatura będzie się plasować na poziomie od 23 do nawet 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej w okolicach Zakopanego, bo tylko 18 stopni Celsjusza.

Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę to zaledwie 8 stopni Celsjusza w okolicach Zakopanego. W pozostałych rejonach cieplej. Na zachodzie kraju od 11 do 14 kresek, natomiast na wschodzie od 10 do 15 stopni.

6 czerwca

W czwartek, 6 czerwca najcieplej może być na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam termometry mogą pokazać nawet 26 kresek. W pozostałej części kraju temperatura na poziomie od 24 do 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej może być w natomiast województwach zachodnio-pomorskim i pomorskim. Tam od 17 do maksymalnie 19 kresek.

A jak będzie wyglądać minimalna temperatura powietrza? Najchłodniej w województwie zachodnio-pomorskim, bo tylko 10 stopni Celsjusza. Nieco cieplej w okolicach Zakopanego - 11 stopni. W pozostałej części kraju od 12 do 16 stopni Celsjusza.

7 czerwca

Jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę powietrza, to w piątek, 7 czerwca najcieplej może być w województwie podkarpackim i lubelskim. Termometry mogą pokazać w tych rejonach 24 stopnie Celsjusza. W pozostałej części kraju chłodniej, między 23 a 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej w okolicach Zakopanego (19 stopni) oraz w województwie pomorskim (18 stopni) i zachodnio-pomorskim (19 stopni).

A jak może wyglądać minimalna temperatura powietrza? Najchłodniej w okolicach Zakopanego oraz województwie lubuskim, zachodnio-pomorskim oraz pomorskim. Tam termometry pokażą od 8 stopni do 12. W pozostałych rejonach cieplej - od 13 do 16 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody od 8 czerwca do 12 czerwca 2024

8 czerwca

W sobotę, 8 czerwca maksymalna temperatura powietrza będzie wyglądać następująco: najcieplej w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim oraz lubuskim. Tam termometry pokażą od 24 do 26 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju nieco chłodniej, a najchłodniej natomiast na północy, w województwach pomorskim i zachodnio-pomorskim. Tam tylko 20 stopni. W okolicach Zakopanego 19 kresek.

Podobny schemat możemy zauważyć w modelu minimalnej temperatury powietrza. Najchłodniej w okolicach Zakopanego (12 stopni), w województwie lubuskim (10 stopni), oraz zachodnio-pomorskim (9 stopni).

9 czerwca

W niedzielę, 9 czerwca najcieplej w centrum kraju, bo będziemy mogli zobaczyć na termometrach nawet 28 kresek. 27 kresek w województwie śląskim, 26 stopni na Podkarpaciu, Podlasiu oraz w województwie lubuskim i dolnośląskim, 25 stopni w Małopolsce. W pozostałej części kraju chłodniej. 21 kresek w okolicach Zakopanego, a w zachodnio-pomorskim jedynie 19 stopni.

Minimalna temperatura powietrza wygląda następująco: najmniej, bo tylko 9 kresek, będziemy mogli zobaczyć w województwach pomorskim i zachodnio-pomorskim. W pozostałych rejonach cieplej - od 12 kresek w okolicach Zakopanego do 17 kresek na Podkarpaciu i w Małopolsce.

10 czerwca

10 czerwca, w poniedziałek najcieplej może być na Podkarpaciu - 27 stopni Celsjusza. Na Podlasiu - 25 kresek. W pozostałej części chłodniej. Od 24 stopni w Małopolsce do 17 stopni w województwach pomorskim i zachodnio-pomorskim.

Jeżeli chodzi o minimalną temperaturę powietrza, to w poniedziałek, 10 czerwca najmniej kresek, bo tylko 9 lub 10 będziemy mogli zobaczyć w województwach pomorskim i zachodnio-pomorskim. W pozostałej części kraju cieplej. Od 12 stopni w okolicach Zakopanego do 18 stopni na Podkarpaciu.

11 czerwca

Wtorek, 11 czerwca może przynieść lekkie ochłodzenie względem poprzednich dni. Najcieplej na Podkarpaciu, Podlasiu oraz w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim. Tam termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. W województwie pomorskim jedynie 19 stopni, natomiast w okolicach Zakopanego - tylko 15 kresek.

Minimalna temperatura powietrza może wyglądać podobnie. Najchłodniej na północy, w województwie warmińsko-mazurskim. Tam tylko 7 kresek. Nieco cieplej w zachodnio-pomorskim, bo 8 kresek. W pozostałych rejonach od 9 (Podlasie) do 16 kresek (Podkarpacie).

12 czerwca

12 czerwca, w środę najwięcej kresek będziemy mogli zobaczyć na Podkarpaciu. Tam nawet 25 stopnie. W pozostałej części kraju chłodniej. Od 22 kresek (Podlasie), przez 18 (województwo pomorskie i okolice Zakopanego), aż do 15 (województwo wielkopolskie).

Minimalna temperatura powietrza będzie wyglądać następująco: najchłodniej w okolicach Zakopanego. Tam tylko 9 kresek. Nieco cieplej w województwie pomorskim, bo 11 stopni Celsjusza. W pozostałych rejonach cieplej - 12 kresek w Wielkopolsce, do 16 na Pokarpaciu.