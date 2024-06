Alarmy meteorologiczne najwyższego, trzeciego stopnia zostały wydane w województwach:

śląskim,małopolskim, w powiatach: olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim.

W regionach tych obserwowane są i nadal prognozowane gwałtowne burze , którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 55 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru lokalnie rozwijające prędkość do 120 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia wygasną w czwartek o godzinie 2.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, bielskim, hajnowskim, gdzie alarmy ważne będą do północy,mazowieckim, w powiatach centralnych i południowych, gdzie groźnie będzie do północy,lubelskim, gdzie ostrzeżenia ważne będą do godz. 4 w czwartek,świętokrzyskim, gdzie ostrzeżenia obowiązywać będą do godz. 2 w czwartek,małopolskim, poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia, gdzie ostrzeżenia wygasną o godz. 4 w czwartek,opolskim, gdzie ostrzeżenia wygasną o północy,łódzkim, poza powiatami północnymi, gdzie alarmy wygasną o północy,wielkopolskim, w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim, gdzie ostrzeżenia wygasną o północy.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami spadnie grad.