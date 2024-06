Dziś praktycznie w całym kraju prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. - informuje IMGW. Możliwe są także opady gradu - do 3 cm, czyli wielkości jajka. Sieć Obserwatorów Burz donosi, że w Małopolsce grad "tworzy pokrywę" na ziemi.

Ulewne deszcze, które im towarzyszą spowodowały zalania w Płocku, Sulejowie i Miastku, a także w wielu innych miejscowościach. Ostrzeżeń nie wydano jedynie dla części Pomorza i Wybrzeża, chociaż tam też wystąpić mają burze, ale nie tak gwałtowne jak nad resztą kraju. Wszystkie ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują do godzin późnowieczornych.

Gdzie jest burza

Burze przechodzą przez prawie wszystkie województwa, są min. w:

pomorskim,mazowieckim,lubuskim,kujawsko-pomorskimwielkopolskimzachodniopomorskimłódzkim

IMGW ostrzega przez burzami

W większości województw obowiązuje alert RCB. Niemal w całej Polsce obowiązują obecnie żółte i pomarańczowe alerty IMGW przed burzami. Nawałnic nie ma jedynie w okolicach Trójmiasta, Świnoujścia oraz Szczecina. Instytut wydał także ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem poziomu wody. Dotyczą one całego kraju, z wyjątkiem części województwa zachodniopomorskiego.