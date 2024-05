Jak informuje IMGW w tym tygodniu napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze z południa, tylko początkowo na wschodzie przeważać będzie pogoda słoneczna i sucha. "Każdego dnia wystąpią miejscami przelotne opady deszczu i burze, także z gradem" - czytamy we wpisie IMGW.

W czwartek 30 maja zapowiada się zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22°C do 27°C, chłodniej nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich, od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na 31 maja

W piątek31 maja zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie do 26°C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 19°C, nad morzem od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na południu także z południa. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Prognoza pogody na 1 czerwca

W sobotę 1 czerwca zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na południowym wschodzie kraju burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie do 28°C miejscami w centrum i na wschodzie, na Przedgórzu Sudeckim około 21°C, a na Półwyspie Helskim około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na 2 czerwca

W niedzielę 2 maja zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 24°C do 28°C, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich około 22°C, a na Helu najchłodniej, około 17°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie południowy i południowo-zachodni, tylko na Pomorzu nad morzem północno-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Pogoda na początku czerwca

Po długim weekendzie temperatura będzie jeszcze wyższa. Termometry pokażą nawet ponad 30 stopni Celsjusza w cieniu. Mimo to opady deszczu i burze nie odpuszczą.