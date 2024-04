Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami obowiązują w woj. małopolskim, w powiecie tatrzańskim.

W górach odwilż

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza, który w górach powodować będzie odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 7 st. C, tylko pierwszej nocy około 1 st. C. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 st. C do 13 st. C, tylko w niedzielę około 6 st. C. Suma opadów deszczu punktowo wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. Powieje wiatr o średniej prędkości od 20 do 25 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenia wygasną w środę o godz. 18.

Prognoza pogody

Jak informuje IMGW, Wyspy Brytyjskie oraz zachodnia Skandynawia, a także część centralnej i południowej Europy znajdują się w zasięgu niżów z głównymi ośrodkami nad Irlandią oraz Balearami. Nad pozostałym obszarem kontynentu wciąż dominuje wyż znad wschodniej Europy. Wschodnia połowa Polski jest na skraju wyżu znad północno-zachodniej Rosji. Pozostały obszar kraju jest w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem, którego ośrodek przemieszcza się znad Morza Północnego nad Morze Norweskie. Na krańcach północno-zachodnich zaznacza się wpływ mało aktywnego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu i południa napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek w kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy oraz zachodzie okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 20 st.C na zachodzie, około 24 st.C w centrum do 26 st.C na południowym wschodzie; chłodniej tylko nad morzem, od 14 st.C do 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych, tylko na północnym zachodzie północny i północno-wschodni. Na obszarach podgórskich oraz w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 7 st.C miejscami na wschodzie i 8 st. C na południowym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 12 st.C, 13 st.C w centrum i na południu; chłodniej tylko w kotlinach górskich, około 5 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. Na obszarach podgórskich porywy wiatru do 55 km/h, na szczytach Sudetów do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 70 km/h.

Pogoda na wtorek

We wtorek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 20 st.C w kotlinach sudeckich i 22 st.C na Podhalu oraz wschodzie, około 24 st.C w centrum do 26 st.C na południu i 27 st.C na Nizinie Szczecińskiej. Chłodniej tylko nad morzem, od 16 st.C do 18 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na ogół z kierunków wschodnich. Na obszarach podgórskich w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, na szczytach Tatr do 70 km/h, wysoko w Sudetach do 100 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr umiarkowany i chwilami porywisty, okresami słabnący, południowo-wschodni i południowy. We wtorek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 25 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-wschodni.