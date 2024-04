Dzisiaj zapowiada się burzowy dzień, a w nocy znów pojawią się przymrozki. IMGW już wydał ostrzeżenia, ale zapowiada kolejne.

Prognoza pogody na 25 kwietnia

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przewiduje się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami możliwe burze z krupą śnieżną lub drobnym gradem.

W górach powyżej 1400 m n.p.m. deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północnym zachodzie kraju suma opadów - do około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 7 st. C na północnym wschodzie, wybrzeżu i w obszarach podgórskich, około 11 st. C w centrum do 12 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h.

Alerty IMGW na 25 kwietnia

W czwartek pojawiły się nowe alerty IMGW.

Instytut ostrzega przez burzami, które miejscami mogą mieć silniejszy przebieg, z porywistym wiatrem, a nawet gradem. Burze mogą pojawić się na zachodzie i stopniowo będą przemieszczać się na wschód.

Prognozowane opady to około 10-20 mm, porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h. Możliwy jest także niewielki grad lub krupa śnieżna. Przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ostrzegają także Polscy Łowcy Burz.

Prognoza pogody na 26 kwietnia

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże z zanikającymi opadami deszczu, głównie na północy kraju.

Temperatura minimalna od -1 st. C do 3 st. C, chłodniej na obszarach podgórskich, od -4 st. C do -1 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-zachodni, na południu miejscami zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Na północy miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od około 11 st. C na wybrzeżu do 17 st. C na południu. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni i południowy.