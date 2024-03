Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżenia IMGW. Gdzie obowiązują?

Ostrzeżenia dotyczą 18 powiatów województwa lubelskiego: bialskim, Białej Podlaskiej, radzyńskim, parczewskim, włodawskim, lubartowskim, puławskim, lubelskim, Lublinie, łęczyńskim, chełmskim, Chełmie, świdnickim, krasnostawskim, biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Spodziewana wysokość opadów od 25 do 35 litrów wody na metr kwadratowy" – podano w komunikacie.

Maksimum libracyjne Księżyca

IMGW poinformowało również o fascynującym zjawisku, które będzie miało miejsce 4 marca 2024 roku o godzinie 22.

Maksimum libracyjne Księżyca to proces związany z ruchem Księżyca wokół Ziemi. Dzisiaj libracje osiągną wartość 10°.

Ale co to takiego? Księżyc już dawno temu osiągnął rotację synchroniczną. Oznacza to, że zawsze jest zwrócony do obserwatora ziemskiego tą samą stroną. To efekt związany z tym, że okres obiegu Księżyca wokół Ziemi jest zrównany z okresem obrotu Księżyca wokół własnej osi. Innymi słowy, Księżyc zawsze pokazuje nam tę samą stronę. Mimo rotacji synchronicznej, obserwator z Ziemi ma możliwość zaobserwowania nieco więcej niż połowy powierzchni Księżyca. Dzieje się tak dzięki zjawisku libracji.