Wtorek będzie w Polsce przeważnie pochmurny, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Do tego silny wiatr, w porywach do 85 km/h. Termometry wskażą od 3 do 10 stopni C - poinformowała Ilona Śmigrocka z IMGW. Dla północnych województw wydano ostrzeżenia.