IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące silnego wiatru dla całego kraju, z wyjątkiem województwa podlaskiego, południowej części warmińsko-mazurskiego i północnej mazowieckiego.

Uwaga na silny wiatr

Przewiduje się, że wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 35 km/h, z porywami do 80 km/h.

Dla województwa podlaskiego wydano alerty drugiego stopnia dotyczące roztopów. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza i opady deszczu, które spowodują odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna w czwartek od 2 do 3 st. C. Dobowa suma opadów deszczu wyniesie od 10 mm do 15 mm. Wiatr będzie miał średnią prędkość od 25 km/h do 35 km/h, a w czwartek do 70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW. Roztopy i odwilż

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące roztopów wydano również dla sześciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: węgorzewskiego, gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, giżyckiego i piskiego. W tych rejonach przewiduje się wzrost temperatury powietrza i opady deszczu, które spowodują odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna w czwartek od 2 do 4 st. C. Dobowa suma opadów deszczu wyniesie od 5 mm do 10 mm. Wiatr będzie miał średnią prędkość od 25 km/h do 35 km/h.

Dla powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. Spodziewane są opady śniegu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o od 15 do 20 cm.

Interwencje strażaków

"W środę 24 stycznia strażacy odnotowali 700 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru i opadów deszczu. W czwartek 25 stycznia do godziny 9:00 strażacy zanotowali kolejnych 400 zgłoszeń związanych ze zjawiskami atmosferycznymi" - poinformowała Państwowa Straż Pożarna w serwisie X.