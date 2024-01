Od kilku dni stan wody na Bugu w województwie mazowieckim jest niebezpiecznie wysoki. Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w środę o godzinie 8 poziom wody powyżej stanu alarmowego utrzymywał się na na stacjach hydrologicznych w Wyszkowie (531 centymetry) i Popowie (406 cm). W Wyszkowie poziom wody powoli opadał, na profilu w Popowie zanotowano natomiast brak wyraźnego trendu.

We wtorek wody Bugu i jego lewostronnego dopływu, Fiszoru, rozlały się na tereny nadbrzeżnych miejscowości. Wieś Młynarze została odcięta od reszty gminy, gdy prowadząca do niej droga została zalana na odcinku 800 metrów.

Trzeci stopień ostrzeżeń hydrologicznych, ostrzegający przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych, obowiązuje na zlewniach w województwach: mazowieckim (na Bugu oraz Pilicy od Zb. Sulejów), lubelskim (na Krznie i Huczwie) i dolnośląskim (na Widawie). Alerty ważne będą do godz. 10 lub 11 w środę.

Alerty drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązują natomiast na zlewniach w województwach: lubelskim (odcinek Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy, odcinek Bugu do ujścia Uherki), mazowieckim (Wisła od ujścia Narwi do Zb. Włocławek), podlaskim (Biebrza), warmińsko-mazurskim (Pasłęka od Wałszy do ujścia), pomorskim (Reda), zachodniopomorskim (Parsęta od Radew do ujścia), lubuskim (Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Warta dolna od Noteci do ujścia), łódzkim (Ner). Ostrzeżenia zaczną wygasać o godz. 11 w środę, a ostatnie stracą ważność o godz. 12 w czwartek.