W niedzielę w całym kraju zapowiadana jest przewaga chmur i opady śniegu. Na zachodzie będzie padał deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopni Celsjusza na południu, 0 do 2 stopni na przeważającym obszarze, a najcieplej, 3 stopnie, ma być na Wybrzeżu. Wiatr będzie porywisty, do 60 km/h, zachodni.

Prognoza pogody na noc

W nocy zachmurzenie będzie duże w całym kraju i będzie padał śnieg. Temperatura minimalna od -2 stopni Celsjusza w Suwałkach, ok. zera w centrum, do 1 stopnia na Wybrzeżu. Tylko na Podhalu minus 6 stopni. Wiatr będzie dość silny, porywisty, do 60 km/h, zachodni i południowo zachodni.