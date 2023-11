Wiemy jedno - zima póki co nie odpuści. Będzie biało, mroźno i niestety niebezpiecznie. Mróz i śnieg mogą utrzymać się nawet 2 tygodnie. W środę czeka nas dość duże zachmurzenie. Ewentualne przejaśnienia tylko miejscowo. Na wschodzie i zachodzie kraju można spodziewać się opadów śniegu. Najchłodniej będzie na Lubelszczyźnie i Podhalu z temperaturami na poziomie -5 stopni Celsjusza. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Reklama

Pogoda w środę - zimowa aura w pełni

Maksymalne temperatury nie przekroczą dziś 0 stopni Celsjusza. Można spodziewać się pogody w kratkę. Będą momenty, że wyjdzie słońce, po czym ponownie pojawią się chmury i popada śnieg. W nocy spodziewany duży mróz, nawet do -10 stopni Celsjusza na północy kraju i w kotlinach górskich.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. Są one ważne od dzisiaj do jutrzejszych wczesnych godzin porannych i dotyczą głównie południowej oraz południowo-zachodniej części kraju. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej w nocy ma wynieść od 10 do 15 cm. W województwie podkarpackim może także wystąpić gołoledź. W środę IMGW prognozuje zawieje i zamiecie pierwszego stopnia w województwie śląskim i małopolskim. Mogą także pojawić się silne wiatry.

Reklama

Pogoda w czwartek - zachmurzenie, śnieg i wiatr

Czwartek również będzie pochmurny z przelotnymi opadami śniegu. Dość ładnie może być jedynie na Podlasiu. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie. Termometry pokażą -4 stopnie Celsjusza. W centrum można spodziewać się temperatury na poziomie -1, zaś na zachodzie 0 stopni Celsjusza. Nieco cieplej na Dolnym Śląsku. Tam temperatura utrzyma się na poziomie 3 stopni Celsjusza.

W znacznej części kraju wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany. IMGW prognozuje jednak silne wiatry (ostrzeżenie pierwszego stopnia) w województwie małopolskim i podkarpackim. Wysoko w górach wiatr może rozpędzić się nawet do 100 kilometrów na godzinę. Kolejne dni raczej nie przyniosą zmian, dlatego należy przygotować się na to, że zima zagości u nas już na dobre.