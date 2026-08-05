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Ekstremalny upał zalewa Polskę. IMGW ostrzega przed temperaturą do 40 st. C i nawałnicami

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:11
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zraszacz
Zraszacz na Placu Zamkowym w Warszawie/PAP
Polska mierzy się z falą morderczych upałów, a synoptycy ostrzegają przed niszczycielskimi nawałnicami. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w południowo-wschodniej części kraju termometry pokażą lokalnie aż 40 stopni Celsjusza. Najwyższy, czerwony stopień zagrożenia przed upałem obowiązuje w większości województw. To jednak nie koniec pogodowego armagedonu – przez kraj przejdą również gwałtowne burze z ulewami, gradem i porywistym wiatrem osiągającym w porywach nawet 100 km/h.

Synoptycy IMGW ogłosili najwyższy, III stopień ostrzeżenia przed upałami dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego oraz dla części mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Jak podaje IMGW, na tym obszarze temperatura w dzień sięgnie od 31 do 38 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie termometry wskażą lokalnie nawet 40 st. C. Nnoce również nie przyniosą wytchnienia – słupki rtęci nie spadną poniżej 18–23 st. C. Te najgroźniejsze alerty pozostaną w mocy do godziny 20:00 w czwartek.

Wielkopolska oraz części pozostałych województw objęto alertami II stopnia (tam słupki rtęci pokażą od 30 do 34 st. C). Najchłodniej, choć wciąż gorąco, będzie na północy kraju – tam obowiązuje I stopień ostrzeżeń, a temperatura wyniesie od 30 do 32 st. C.

Nawałnice, grad i wiatr do 100 km/h. Gdzie uderzą burze?

Potężnemu żarowi z nieba towarzyszą bardzo niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Jak informuje IMGW, w jedenastu województwach obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami.

Alerty II stopnia przed burzami objęły województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie oraz części mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Synoptycy prognozują tam ulewy od 35 do 45 mm deszczu, porywy wiatru do 100 km/h oraz lokalne opady gradu.

Z kolei w województwie lubuskim i części wielkopolskiego obowiązuje alert I stopnia. Tam opady deszczu mogą sięgnąć nawet 50 mm, a wiatr rozpędzi się w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenia przed burzami potrwają w zależności od regionu do czwartkowego lub piątkowego poranka.

Idzie fala 40-stopniowych upałów, a po niej burze z gradem. Oto najnowsza prognoza IMGW
Idzie fala 40-stopniowych upałów, a po niej burze z gradem. Oto najnowsza prognoza IMGW

Rzeki mogą wylać. IMGW wydaje alerty hydrologiczne

Gwałtowne opady deszczu stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury. Jak podaje IMGW, w województwach zachodnich i centralnych od środowego popołudnia do czwartkowego rana obowiązują alerty hydrologiczne I stopnia.

Intensywne ulewy mogą wywołać błyskawiczne podtopienia, szczególnie na mniejszych rzekach oraz na obszarach miejskich, gdzie kanalizacja może nie nadążyć z odbieraniem wody. W niektórych miejscach woda może osiągnąć stany ostrzegawcze.

Co w praktyce oznaczają stopnie ostrzeżeń IMGW?

Warto pamiętać, jak należy odczytywać komunikaty przygotowywane przez synoptyków:

  • I stopień: oznacza warunki sprzyjające powstawaniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.
  • II stopień: potwierdza wystąpienie groźnych zjawisk pogodowych powodujących duże szkody i poważne zagrożenie bezpieczeństwa.
  • III stopień: sygnalizuje wystąpienie ekstremalnych zjawisk o skali katastrofALNEJ, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego.
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Źródło PAP
Tematy: prognoza pogodyIMGWalertupał
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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