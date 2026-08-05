Ekstremalny upał zalewa Polskę. IMGW ostrzega przed temperaturą do 40 st. C i nawałnicami

Synoptycy IMGW ogłosili najwyższy, III stopień ostrzeżenia przed upałami dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego oraz dla części mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Jak podaje IMGW, na tym obszarze temperatura w dzień sięgnie od 31 do 38 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie termometry wskażą lokalnie nawet 40 st. C. Nnoce również nie przyniosą wytchnienia – słupki rtęci nie spadną poniżej 18–23 st. C. Te najgroźniejsze alerty pozostaną w mocy do godziny 20:00 w czwartek.

Wielkopolska oraz części pozostałych województw objęto alertami II stopnia (tam słupki rtęci pokażą od 30 do 34 st. C). Najchłodniej, choć wciąż gorąco, będzie na północy kraju – tam obowiązuje I stopień ostrzeżeń, a temperatura wyniesie od 30 do 32 st. C.

Nawałnice, grad i wiatr do 100 km/h. Gdzie uderzą burze?

Potężnemu żarowi z nieba towarzyszą bardzo niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Jak informuje IMGW, w jedenastu województwach obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami.

Alerty II stopnia przed burzami objęły województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie oraz części mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Synoptycy prognozują tam ulewy od 35 do 45 mm deszczu, porywy wiatru do 100 km/h oraz lokalne opady gradu.

Z kolei w województwie lubuskim i części wielkopolskiego obowiązuje alert I stopnia. Tam opady deszczu mogą sięgnąć nawet 50 mm, a wiatr rozpędzi się w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenia przed burzami potrwają w zależności od regionu do czwartkowego lub piątkowego poranka.

Rzeki mogą wylać. IMGW wydaje alerty hydrologiczne

Gwałtowne opady deszczu stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury. Jak podaje IMGW, w województwach zachodnich i centralnych od środowego popołudnia do czwartkowego rana obowiązują alerty hydrologiczne I stopnia.

Intensywne ulewy mogą wywołać błyskawiczne podtopienia, szczególnie na mniejszych rzekach oraz na obszarach miejskich, gdzie kanalizacja może nie nadążyć z odbieraniem wody. W niektórych miejscach woda może osiągnąć stany ostrzegawcze.

Co w praktyce oznaczają stopnie ostrzeżeń IMGW?

Warto pamiętać, jak należy odczytywać komunikaty przygotowywane przez synoptyków: