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Cała Polska w alertach. 10 województw z zagrożeniem najwyższego stopnia

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:47
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IMGW
Ostrzeżenia III stopnia przed upałem dotyczą południowo-wschodniej Polski. Termometry w dzień wskażą ponad 34 st. C. w województwach/IMGW
IMGW wydało ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Trzy województwa objęte są ostrzeżeniami I i II stopnia przed burzami. Ostrzeżenia III stopnia przed upałem dotyczą południowo-wschodniej Polski. Termometry wskażą ponad 34 st. C. w 10 województwach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla: zachodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz północno-wschodnim krańcu woj. lubuskiego. Reszta woj. lubuskiego, razem z północno-zachodnią częścią woj. dolnośląskiego, objęta jest ostrzeżeniem II stopnia przed burzami.

Miejscami będą współwystępować silne opady deszczu od około 35 mm do 55 mm i porywy wiatru do 75 km/h do 115 km/h, lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia będą aktywne od wtorku od godz. 15.00 do końca dnia.

Ostrzeżenia I stopnia przed upałem

Na południu woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w centralno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed upałem. Będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do środy do godz. 19.00. Temperatura maksymalna w dzień może przekroczyć 30 st. C.

Ostrzeżenia I stopnia przed upałem

W całym woj. małopolskim i kujawsko-pomorskim, w znacznej części woj. lubuskiego, na południu woj. zachodniopomorskiego oraz podlaskiego, a także na północy woj. mazowieckiego będą aktywne ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C. W nocy termometry pokażą od 18 st. C. Alerty te będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do czwartku do 20.00.

Ostrzeżenia III stopnia przed upałem

Ostrzeżenia III stopnia przed upałem dotyczą południowo-wschodniej Polski. Termometry w dzień wskażą ponad 34 st. C. w województwach

  • lubelskim,
  • świętokrzyskim,
  • opolskim,
  • śląskim,
  • małopolskim,
  • podkarpackim,
  • dolnośląskim,
  • łódzkim,
  • na południu woj. mazowieckiego,
  • oraz lubuskiego.

Ostrzeżenia najwyższego stopnia obowiązują do czwartku do godz. 20.00.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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Źródło PAP
Tematy: pogodaIMGWupały
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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