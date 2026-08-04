Żar poleje się z nieba. Termometry wskażą nawet 37 stopni

Fala ekstremalnego gorąca osaczyła całą Polskę i nie zamierza odpuścić. Synoptycy prognozują we wtorek 4 sierpnia wyjątkowo wysokie temperatury. Największy skwar odczują mieszkańcy południowo-wschodnich rejonów kraju, gdzie słupki rtęci podskoczą aż do 37°C. W centrum Polski termometry wskażą około 34°C, a na północy zobaczymy od 27°C do 28°C. Najlepsze wytchnienie znajdą wypoczywający nad samym morzem, gdzie temperatura wyniesie od 22°C do 27°C. Prognozowane temperatury w największych miastach Polski:

Rzeszów, Katowice, Opole: 33°C

Kraków: 32°C

Wrocław, Łódź, Zielona Góra, Kielce, Lublin: 30°C – 31°C

Warszawa: do 33°C – 34°C

Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Toruń: 27°C – 28°C

Olsztyn, Koszalin, Gdańsk, Suwałki: 23°C – 26°C

Alerty IMGW najwyższego stopnia. Osiem województw w strefie zagrożenia

Przez kraj przelewa się żar, dlatego IMGW wydał czerwone alerty trzeciego stopnia przed upałami dla południowej i centralnej Polski. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

łódzkim,

świętokrzyskim,

opolskim,

śląskim,

małopolskim,

podkarpackim,

lubelskim,

południowej części mazowieckiego.

W tych regionach temperatura w ciągu dnia sięgnie od 30°C do 37°C, a nocą nie spadnie poniżej 18–23°C. Ostrzeżenia potrwają co najmniej do środy do godziny 20:00. W pozostałych częściach kraju obowiązują alerty drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury utrzymają się lokalnie nawet do czwartku.

Gwałtowne burze uderzą lokalnie. Uwaga na silny wiatr

Wysokim temperaturom towarzyszyć będą groźne zjawiska atmosferyczne. Choć w ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie nadciągną ciemne chmury. Przelotne opady deszczu oraz burze uderzą przede wszystkim w górach, na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Podczas nawałnic spadnie do 15 mm deszczu, a w Tatrach suma opadów sięgnie nawet 25 mm. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru dochodzące do 70 km/h.

Upalna Warszawa i tropikalna noc

Mieszkańcy stolicy również odczują afrykański skwar. We wtorek w Warszawie temperatura maksymalna sięgnie aż 33–34°C. Choć słońce często wyjrzy zza chmur, po południu synoptycy spodziewają się przelotnych deszczów oraz lokalnych burz z porywistym wiatrem. Noc z wtorku na środę przyniesie znikome wytchnienie. Najniższa temperatura w centrum wyniesie 19–20°C, co oznacza kolejną noc tropikalną. Na północnym wschodzie nad ranem pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.