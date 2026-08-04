Dziennik.pl logo

Żar poleje się z nieba. Termometry wskażą nawet 37 stopni

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 05:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
upalny dzień w Krakowie
Czerwone alerty IMGW dla połowy kraju. Ekstremalny upał i burze nadciągają nad Polskę/PAP
Polska znajduje się w uścisku tropikalnych mas powietrza i nic nie wskazuje na szybką zmianę cyrkulacji. We wtorek, 4 sierpnia, mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju doświadczą ekstremalnego skwaru sięgającego aż 37 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia dla ośmiu województw. Oprócz spiekoty lokalnie uderzą przelotne opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem do 70 km/h.

Fala ekstremalnego gorąca osaczyła całą Polskę i nie zamierza odpuścić. Synoptycy prognozują we wtorek 4 sierpnia wyjątkowo wysokie temperatury. Największy skwar odczują mieszkańcy południowo-wschodnich rejonów kraju, gdzie słupki rtęci podskoczą aż do 37°C. W centrum Polski termometry wskażą około 34°C, a na północy zobaczymy od 27°C do 28°C. Najlepsze wytchnienie znajdą wypoczywający nad samym morzem, gdzie temperatura wyniesie od 22°C do 27°C. Prognozowane temperatury w największych miastach Polski:

  • Rzeszów, Katowice, Opole: 33°C
  • Kraków: 32°C
  • Wrocław, Łódź, Zielona Góra, Kielce, Lublin: 30°C – 31°C
  • Warszawa: do 33°C – 34°C
  • Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Toruń: 27°C – 28°C
  • Olsztyn, Koszalin, Gdańsk, Suwałki: 23°C – 26°C

Alerty IMGW najwyższego stopnia. Osiem województw w strefie zagrożenia

Przez kraj przelewa się żar, dlatego IMGW wydał czerwone alerty trzeciego stopnia przed upałami dla południowej i centralnej Polski. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

  • łódzkim,
  • świętokrzyskim,
  • opolskim,
  • śląskim,
  • małopolskim,
  • podkarpackim,
  • lubelskim,
  • południowej części mazowieckiego.

W tych regionach temperatura w ciągu dnia sięgnie od 30°C do 37°C, a nocą nie spadnie poniżej 18–23°C. Ostrzeżenia potrwają co najmniej do środy do godziny 20:00. W pozostałych częściach kraju obowiązują alerty drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury utrzymają się lokalnie nawet do czwartku.

Upały wracają z impetem. Termometry w Polsce pokażą nawet 34 stopnie [PROGNOZA]
Upały wracają z impetem. Termometry w Polsce pokażą nawet 34 stopnie [PROGNOZA]

Gwałtowne burze uderzą lokalnie. Uwaga na silny wiatr

Wysokim temperaturom towarzyszyć będą groźne zjawiska atmosferyczne. Choć w ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie nadciągną ciemne chmury. Przelotne opady deszczu oraz burze uderzą przede wszystkim w górach, na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Podczas nawałnic spadnie do 15 mm deszczu, a w Tatrach suma opadów sięgnie nawet 25 mm. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru dochodzące do 70 km/h.

Upalna Warszawa i tropikalna noc

Mieszkańcy stolicy również odczują afrykański skwar. We wtorek w Warszawie temperatura maksymalna sięgnie aż 33–34°C. Choć słońce często wyjrzy zza chmur, po południu synoptycy spodziewają się przelotnych deszczów oraz lokalnych burz z porywistym wiatrem. Noc z wtorku na środę przyniesie znikome wytchnienie. Najniższa temperatura w centrum wyniesie 19–20°C, co oznacza kolejną noc tropikalną. Na północnym wschodzie nad ranem pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło IMGW
Tematy: pogodaprognozaIMGWupał
Powiązane
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Upał nadciąga nad Polskę. IMGW wydał alerty dla 15 województw
Nadchodzą bardzo wysokie temperatury
Idzie potężne ocieplenie. IMGW podał prognozy. Nawet 37°C w jednym z regionów
prognoza pogody, pogoda, wakacje, lato
Lato nie powiedziało ostatniego słowa. Idzie duże ocieplenie [PROGNOZA IMGW]
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŻar poleje się z nieba. Termometry wskażą nawet 37 stopni »
Zobacz
|
Wsyp to do starej skarpetki i połóż tam gdzie są myszy lub szczury. Gryzonie szybko wyniosą się z twojej posesji
Wsyp to do starej skarpetki i połóż tam gdzie są myszy lub szczury. Gryzonie szybko wyniosą się z twojej posesji
"Lioness"
Ten szpiegowski thriller akcji ma wielu fanów. Ceniony serial powrócił
Włodzimierz Czarzasty
"Idzie świnia, ta szmata czerwona". Czarzasty zdradza, co usłyszał w Sejmie
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 sierpnia benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim
Niemiecki ekspert po eksplozji rosyjskiej rakiety w Polsce. "Mamy problem"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj