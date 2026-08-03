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Upały wracają z impetem. Termometry w Polsce pokażą nawet 34 stopnie [PROGNOZA]

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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upalny dzień w Krakowie
Upały wracają z impetem. Termometry w Polsce pokażą nawet 34 stopnie [PROGNOZA]/PAP
"Upały do nas szybko wrócą" - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz. Dodał, że w poniedziałek najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura może sięgnąć 34 st. C.

"Upały do nas szybko wrócą". Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek postępujące ocieplenie. Nad morzem około 20 st. C, na północy 24-26 st. C, w centrum 28-30 st. C, a na południu powyżej 30 st. C. Najcieplej na południowym wschodzie - 33-34 st. C.

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Tylko na południu okresami więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu i burze. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura wyraźnie wyższa. Nad morzem minimalnie 15-16 st. C, a na przeważającym obszarze kraju 17-19 st. C. Na południu jeszcze cieplej, miejscami około 20 stopni st. C.

Pogoda na 3. sieprnia

W centrum i na północnym-wschodzie możliwe przelotne opady deszczu.

Na obszarach podgórskich nadal należy spodziewać się niestabilnej aury z przelotnymi opadami deszczu do 20 mm i burzami, a termometry wskażą tam ekstremalne wartości sięgające nawet 33°C. Z kolei w Warszawie, po spokojnej niedzieli z temperaturą 26°C, poniedziałek upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, słabego wschodniego wiatru i upału dochodzącego do 30°C. Najbardziej komfortowych warunków doświadczą mieszkańcy wybrzeża, gdzie przy umiarkowanym wietrze temperatura utrzyma się na poziomie 20°C.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaprognoza IMGWPoniedziałek
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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