"Upały do nas szybko wrócą". Prognoza na poniedziałek
W poniedziałek postępujące ocieplenie. Nad morzem około 20 st. C, na północy 24-26 st. C, w centrum 28-30 st. C, a na południu powyżej 30 st. C. Najcieplej na południowym wschodzie - 33-34 st. C.
Tylko na południu okresami więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu i burze. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura wyraźnie wyższa. Nad morzem minimalnie 15-16 st. C, a na przeważającym obszarze kraju 17-19 st. C. Na południu jeszcze cieplej, miejscami około 20 stopni st. C.
Pogoda na 3. sieprnia
W centrum i na północnym-wschodzie możliwe przelotne opady deszczu.
Na obszarach podgórskich nadal należy spodziewać się niestabilnej aury z przelotnymi opadami deszczu do 20 mm i burzami, a termometry wskażą tam ekstremalne wartości sięgające nawet 33°C. Z kolei w Warszawie, po spokojnej niedzieli z temperaturą 26°C, poniedziałek upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba, słabego wschodniego wiatru i upału dochodzącego do 30°C. Najbardziej komfortowych warunków doświadczą mieszkańcy wybrzeża, gdzie przy umiarkowanym wietrze temperatura utrzyma się na poziomie 20°C.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.