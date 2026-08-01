Piekielny upał i groźne nawałnice. Pogoda w sobotę da nam się mocno we znaki

Weekend rozpoczynamy w bardzo dynamicznych i niebezpiecznych warunkach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami dla całego kraju. Synoptyczka IMGW Ewa Łapińska zapowiada, że wysokie temperatury przyniosą groźne zjawiska atmosferyczne, w tym porywisty wiatr, ulewy i grad.

Piekielny upał na południowym wschodzie

Mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej Polski muszę przygotować się na prawdziwy żar. W tych rejonach termometry pokażą od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. Tam pogoda oszczędzi też mieszkańców – sobota upłynie pod znakiem słonecznego nieba i bezopadowej aury.

W centrum kraju słupki rtęci wskażą od 30 do 33 stopni. Z kolei na północy i zachodzie temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad samym morzem – tam plażowicze zanotują od 18 do 24 stopni Celsjusza.

Nawałnice, grad i wiatr do 90 km/h

Zdecydowana większość Polski musi szykować się na gwałtowny zwrot akcji w ciągu dnia. Nad północne, zachodnie i centralne województwa nadciągną przelotne opady deszczu oraz groźne burze. Główne zagrożenia, przed którymi ostrzega IMGW, to:

Porywisty wiatr: w czasie nawałnic porywy osiągną od 80 do nawet 90 km/h.

Intensywne ulewy: suma opadów wyniesie od 10 mm do 20 mm, a lokalnie nawet do 30 mm wody.

Opady gradu: burzom lokalnie będą towarzyszyć opady lodowych kulek.

Wiatr poza burzami pozostanie słaby i umiarkowany, zmieniający kierunek z południowego na północny.

Co czeka mieszkańców stolicy?

W Warszawie sobota rozpocznie się od małego i umiarkowanego zachmurzenia. Z biegiem dnia, a zwłaszcza po południu, chmur znacznie przybędzie. Stolicę nawiedzą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, podczas których spadnie do 25 mm wody. Termometry w Warszawie wskażą maksymalnie 33 stopnie Celsjusza, a burzowe porywy wiatru osiągną 80 km/h. Służby apelują o zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na balkonach i unikanie parkowania aut pod drzewami.