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Piekielny upał i groźne nawałnice. Pogoda w sobotę da nam się mocno we znaki

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 05:00
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Włochy, upał
Piekielny upał i groźne nawałnice. Pogoda w sobotę da nam się mocno we znaki/Shutterstock
Polska szykuje się na bardzo trudną sobotę pod względem pogodowym. Synoptycy IMGW ostrzegają przed skrajnościami – termometry na południowym wschodzie wskażą nawet 35 stopni Celsjusza, podczas gdy nad północną, zachodnią i centralną częścią kraju przejdą gwałtowne nawałnice. Wiatr w porywach osiągnie nawet 90 km/h, a burzom będą towarzyszyć ulewy i gradobicia.

Weekend rozpoczynamy w bardzo dynamicznych i niebezpiecznych warunkach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami dla całego kraju. Synoptyczka IMGW Ewa Łapińska zapowiada, że wysokie temperatury przyniosą groźne zjawiska atmosferyczne, w tym porywisty wiatr, ulewy i grad.

Piekielny upał na południowym wschodzie

Mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej Polski muszę przygotować się na prawdziwy żar. W tych rejonach termometry pokażą od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu. Tam pogoda oszczędzi też mieszkańców – sobota upłynie pod znakiem słonecznego nieba i bezopadowej aury.

W centrum kraju słupki rtęci wskażą od 30 do 33 stopni. Z kolei na północy i zachodzie temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad samym morzem – tam plażowicze zanotują od 18 do 24 stopni Celsjusza.

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Nawałnice, grad i wiatr do 90 km/h

Zdecydowana większość Polski musi szykować się na gwałtowny zwrot akcji w ciągu dnia. Nad północne, zachodnie i centralne województwa nadciągną przelotne opady deszczu oraz groźne burze. Główne zagrożenia, przed którymi ostrzega IMGW, to:

  • Porywisty wiatr: w czasie nawałnic porywy osiągną od 80 do nawet 90 km/h.
  • Intensywne ulewy: suma opadów wyniesie od 10 mm do 20 mm, a lokalnie nawet do 30 mm wody.
  • Opady gradu: burzom lokalnie będą towarzyszyć opady lodowych kulek.

Wiatr poza burzami pozostanie słaby i umiarkowany, zmieniający kierunek z południowego na północny.

Co czeka mieszkańców stolicy?

W Warszawie sobota rozpocznie się od małego i umiarkowanego zachmurzenia. Z biegiem dnia, a zwłaszcza po południu, chmur znacznie przybędzie. Stolicę nawiedzą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, podczas których spadnie do 25 mm wody. Termometry w Warszawie wskażą maksymalnie 33 stopnie Celsjusza, a burzowe porywy wiatru osiągną 80 km/h. Służby apelują o zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na balkonach i unikanie parkowania aut pod drzewami.

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Źródło PAP
Tematy: pogodaprognozaIMGWweekend
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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