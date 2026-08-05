Prognoza pogody na środę

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschód kontynentu będzie pod wpływem słabego układu wysokiego ciśnienia, pozostały obszar Europy znajdzie się w zasięgu niżów przemieszczających się znad Szkocji nad Morze Północne oraz znad Hiszpanii. Związane z nimi będą fronty atmosferyczne. Polska będzie w zasięgu zatoki niżowej z układem frontów atmosferycznych i linią zbieżności, związanych z niżem przemieszczającym się znad Szkocji nad Morze Północne. Region będzie w powietrzu zwrotnikowym, w drugiej połowie dnia nad północny zachód kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, zachodzie i częściowo w centrum kraju przejściowo wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Po południu również na Podhalu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum do 40 st. C na południowym wschodzie kraju; nad morzem od 24 st. C do 28 st. C, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej około 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich, jedynie na południowym wschodzie kraju słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 85 km/h.

W nocy ze środy na czwartek na południowym wschodzie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem. Suma opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura minimalna od 19 st. C do 24 st. C, jedynie lokalnie nad morzem 18 st. C; w rejonach podgórskich Karpat od 17 st. C do 20 st. C, a w dolinach górskich lokalnie około 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km/h.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Postępujące z północnego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Suma opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm. Większa intensywność zjawisk w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze dotrą na południowy wschód kraju. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północnym zachodzie, około 31 st. C w centrum do 40 st. C lokalnie na Lubelszczyźnie; nad morzem od 21 st. C w rejonie Helu do 25 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do około 90 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, po południu chwilami wzrastające do dużego i wtedy niewielka możliwość słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 38 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 15 mm. Temperatura minimalna 22 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, okresami zmienny. W trakcie burz wiatr w porywach do 90 km/h.