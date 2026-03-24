Prognoza pogody na wtorek

Prognoza pogody na wtorek, 24 marca 2026 roku, wskazuje na postępujące od zachodu i południa zachmurzenie, które zdominuje krajobraz większości regionów. Choć w wielu miejscach wciąż będzie można liczyć na przejaśnienia, dynamiczna sytuacja baryczna sprawi, że warunki atmosferyczne staną się znacznie bardziej nieprzewidywalne niż w ostatnich dniach. Mieszkańcy regionów górskich i podgórskich powinni przygotować się na powrót lokalnych opadów, które w wyższych partiach Tatr przybiorą formę śniegu, przypominając o tym, że zima nie poddała się jeszcze całkowicie.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 24 marca?

W ciągu dnia przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane, które okresami, zwłaszcza w pasie południowym i zachodnim, przechodzić będzie w zachmurzenie duże. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przebywające w rejonie Podhala, gdzie spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. W tym samym czasie w Tatrach realna staje się perspektywa opadów śniegu. Pod względem termicznym Polska zostanie podzielona na cieplejszy zachód, gdzie słupki rtęci wskażą do 16 stopni, oraz nieco chłodniejszy wschód z temperaturą maksymalną na poziomie 12 stopni. Najmniej sprzyjające warunki wystąpią nad samym morzem oraz na terenach podgórskich Karpat, gdzie temperatura nie przekroczy 9 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby, z kierunków zachodnich, jedynie na północy kraju może przybierać na sile, stając się okresami porywisty.

Ile będzie jutro stopni?

Szczegółowe zestawienie temperatur dla największych miast w Polsce ukazuje wyraźne zróżnicowanie regionalne. Najwyższe wartości, wynoszące 15 stopni Celsjusza, odnotują mieszkańcy Wrocławia oraz Zielonej Góry. Nieco mniej, bo 14 stopni, wskażą termometry w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim. W centralnej i północnej części kraju, w miastach takich jak Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Koszalin oraz w Rzeszowie na południowym wschodzie, temperatura ustabilizuje się na poziomie 13 stopni. Najchłodniejszymi miastami wojewódzkimi będą Białystok i Lublin z 12 stopni, Gdańsk z 11 stopni oraz Suwałki, gdzie prognozowane jest zaledwie 10 stopni.

Alerty IMGW na wtorek, 24 marca

Sytuacja meteorologiczna stanie się szczególnie wymagająca w nocy, kiedy to niebo nad centrum i południowym wschodem pozostanie pogodne, co sprzyjać będzie gwałtownemu wypromieniowaniu ciepła. Podczas gdy na zachodzie noc będzie ciepła z temperaturami rzędu 8-9 stopni Celsjusza, w regionach centralnych spadną one do 0 stopni, a na południowym wschodzie do -2 stopni. Najtrudniejsze warunki wystąpią w kotlinach karpackich, gdzie mróz może osiągnąć nawet -6 stopni Celsjusza. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydanie alertów pierwszego stopnia przed przymrozkami dla województw świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Dodatkowym zagrożeniem będzie bardzo silny wiatr w Sudetach, który w porywach może rozpędzać się do 90 km/h, stwarzając niebezpieczeństwo na szlakach turystycznych.