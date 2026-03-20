Pogoda na piątek, 20 marca 2026

W wielu regionach wystąpią słabe opady deszczu, które zaczną ustępować od północy dopiero w drugiej połowie doby. Bardziej zróżnicowana aura czeka mieszkańców obszarów podgórskich i gór, gdzie deszcz może mieszać się ze śniegiem, a w najwyższych partiach przewidywane są opady czystego białego puchu.

Reklama

Lokalnie przymrozki i niskie temperatury w nocy

Sytuacja termiczna w kraju będzie mocno zróżnicowana w zależności od regionu. Najwyższe wartości na termometrach odnotują mieszkańcy południowej i południowo-wschodniej części Polski, gdzie temperatura wzrośnie do poziomu od 10 do 12 stopni Celsjusza. W pozostałych województwach będzie znacznie chłodniej, a wartości maksymalne oscylować będą w granicach od 6 do 9 stopni Celsjusza. Wiatr utrzyma się na poziomie słabym lub umiarkowanym, wiejąc z kierunków północnych, przy czym na wybrzeżu może stać się chwilami porywisty. Noc z przyniesie natomiast spore wychłodzenie, szczególnie na północnym wschodzie, gdzie prognozowane są przymrozki do -3 stopni Celsjusza. W centrum kraju temperatura spadnie do około 0-2 stopni Celsjusza, a najcieplejsza noc czeka mieszkańców południowego zachodu z wynikiem około 4 stopni Celsjusza.

Ile będzie stopni w piątek w największych miastach?

Szczegółowa prognoza dla poszczególnych miast potwierdza nadchodzące ochłodzenie i regionalne różnice w aurze. Najcieplej w piątek zaprezentują się Kraków oraz Rzeszów, gdzie słupki rtęci wskażą 12 stopni, a także Katowice i Opole z temperaturą 11 stopni Celsjusza. Nieco niższe wartości, na poziomie 10 stopni, przewidywane są dla Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc oraz Lublina. Średnie temperatury rzędu 8 i 9 stopni wystąpią w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie oraz Bydgoszczy. Najchłodniejszymi punktami na mapie Polski będą Białystok, Gdańsk i Koszalin, gdzie termometry pokażą jedynie 6 stopni, natomiast w Suwałkach i Łodzi będzie to odpowiednio 7 stopni. Przez cały dzień warto przygotować się na wilgotną aurę, która zwiastuje zapowiadane przez synoptyków IMGW ochłodzenie zmierzające w stronę nadchodzących świąt wielkanocnych.