Podczas gdy napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i w Azji przerysowują mapę światowej turystyki, Polska wyrasta na bezpieczną alternatywę dla podróżnych. Coraz więcej Polaków postanawia odwoływać swoje loty do popularnych kurortów, przez zakłócenia w ruchu lotniczym między Europą, Azją i Afryką. Chcą zostać w ojczystym kraju, by cieszyć się jego urokami.

Pogoda na wiosnę i lato - Najnowsze prognozy

Jak wskazuje portal twojapogoda.pl, najnowsze wyliczenia modeli meteorologicznych: amerykańskiego modelu CFS i europejskiego ECMWF są bardzo do siebie zbliżone.

Jednoznacznie wynika z nich, że ostatnia dekada marca i pierwsza połowa kwietnia przyniosą ochłodzenie. Temperatura może spaść nawet do -5 stopni, a miejscami nawet do -10 stopni. Do tego może sypnąć biały puch w górach i na nizinach.

Druga połowa kwietnia zapowiada się zdecydowanie cieplej. Maj, który w ostatnich latach nie był najprzyjemniejszy, ma być całkiem ciepły i słoneczny.

Czerwiec będzie trochę zmienny. Na północy - nad morzem i na Mazurach - może często padać, Ale już w drugiej połowie miesiąca będzie cieplej.

Meteorolodzy biją na alarm. "To będzie koszmar"

Meteorolodzy alarmują, że lipiec i sierpień w Polsce będą gorące. Nad krajem będą płynąć rozgrzane masy znad Afryki, a wraz z nimi kolejne fale upałów. Najgoręcej będzie naŚląsku i w Małopolsce. "Dla niektórych oznacza to letni koszmar" - wskazują.

Wygląda na to, że po ekstremalnej zimie, lato będzie rekordowo gorące.