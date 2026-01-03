Gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza?

Alert obejmuje Łódź oraz całe województwo łódzkie, w tym powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski, a także miasta na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice.

Reklama

Mróz także w ciągu dnia

IMGW prognozuje, że temperatura minimalna spadnie do od -6 do -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do –8 stopni. Co istotne, miejscami ujemna temperatura powietrza może utrzymywać się również w ciągu dnia w sobotę 3 stycznia, co zwiększy ryzyko utrzymującego się oblodzenia.

Apel do kierowców i pieszych

Synoptycy i służby apelują o ostrożność. Śliskie nawierzchnie mogą znacząco wydłużyć drogę hamowania i zwiększyć ryzyko upadków. Warto dostosować prędkość do warunków pogodowych oraz zachować szczególną uwagę na mostach, wiaduktach i nieodśnieżonych chodnikach.