Silny wiatr i zawieje śnieżne już w niedzielę 28.12.2025

Niedziela (28.12) w północnych i wschodnich regionach kraju mija pod znakiem porywistego wiatru, który może łamać drzewa i powodować uszkodzenia linii energetycznych. Na wschodzie pojawią się pierwsze opady śniegu, które przy silnym wietrze szybko przerodzą się w zawieje i zamiecie śnieżne.

Widzialność na drogach lokalnie spadnie nawet do 100 m, co znacząco utrudni jazdę.

Od poniedziałku śnieżyce obejmą coraz większy obszar kraju

To, co wydarzy się w niedzielę, będzie jedynie zapowiedzią poważniejszego załamania pogody. Od poniedziałkowego (29.12) popołudnia i wieczora nad Polskę wkroczy aktywny front atmosferyczny.

Na coraz większym obszarze kraju pojawią się przelotne i ciągłe opady śniegu, lokalnie intensywne. Towarzyszyć im będą zawieje, zamiecie, a miejscami również burze śnieżne.

Ponad 70 procent Polski pod śniegiem

Do wtorkowego (30.12) poranka śnieg przykryje już ponad 70 procent powierzchni kraju. W kolejnych godzinach, a także w Sylwestra (31.12) i Nowy Rok (1.01), biały puch dotrze do wszystkich regionów.

W większości miejsc spadnie od 1 do 10 cm śniegu, jednak na północy, wschodzie i południu suma opadów może sięgnąć 15 cm.

Najtrudniejsza sytuacja na północy i Mazowszu

Największe problemy prognozowane są na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Mazowszu. W tych regionach w ciągu jednej doby może spaść nawet 20–30 cm mokrego śniegu.

Tak intensywne opady mogą prowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Mokry śnieg obciążający drzewa i linie energetyczne zwiększa ryzyko awarii prądu.

Mróz nasili się podczas rozpogodzeń

Śnieg będzie padał falami przez cały pierwszy tydzień stycznia. Pomiędzy kolejnymi opadami pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia.

To właśnie wtedy, zwłaszcza nocami i nad ranem, temperatura zacznie gwałtownie spadać. W wielu regionach odnotujemy wartości poniżej -10 stopni, lokalnie poniżej -15 stopni. Na wschodzie i południu kraju możliwe są spadki do około -20 stopni.

Pokrywa śnieżna utrzyma się do 8–9 stycznia

Pokrywa śnieżna będzie narastać do około 8–9 stycznia. W większości regionów leżeć będzie od 5 do 10 cm śniegu, natomiast na północy i południu od 10 do 20 cm, lokalnie więcej.

W górach śniegu przybędzie najwięcej, nawet do około pół metra. To właśnie tam oraz podczas nocnych rozpogodzeń spodziewane są

Jak niskie temperatury są prognozowane?

Lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, temperatura może spaść do około -20 stopni.

Kiedy warunki pogodowe będą najtrudniejsze?

Najtrudniejszy okres prognozowany jest od poniedziałku (29.12) do pierwszych dni stycznia.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Największe sumy opadów możliwe są na północy kraju oraz miejscami w centrum i na południu.