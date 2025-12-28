Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w Tatrach - Słowacja

Dla części powiatów północnej Słowacji służba meteorologiczna wydała ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Wiatr może miejscami osiągać prędkość do 160 km na godzinę.

Odradza się aktywność w wysokich górach

HZS wydało komunikat, w którym odradza jakąkolwiek aktywność w terenie wysokogórskim. Turystów i narciarzy wezwało do przemyślenia i ewentualnej zmiany planów. HZS radzi wszystkim odwiedzającym góry, aby przede wszystkim myśleli o bezpiecznym powrocie do domu.

Problemy z transportem w Tatrach

Silny wiatr utrudnił transport i funkcjonowanie kolejek linowych w Tatrach Wysokich. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych czasowo wstrzymano wyciągi w ośrodkach Tatrzańska Łomnica i Szczyrbskie Jezioro. Pogoda komplikuje również sytuację na popularnej „elektriczce”, czyli kolejce elektrycznej w Tatrach, gdzie wstrzymano ruch pociągów między Wyżnimi Hagami a Szczyrbskim Jeziorem. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Autor: Piotr Górecki (PAP)