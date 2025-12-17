Noc z 28 na 29 grudnia 2025 kluczowa w prognozach

Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF wskazują, że najsilniejsze nocne mrozy mogą wystąpić w nocy z 28 na 29 grudnia. To właśnie wtedy nad Polskę ma napłynąć arktyczne powietrze, a po przejściu śnieżyc niebo zacznie się rozpogadzać. Taki układ sprzyja gwałtownym spadkom temperatury, zwłaszcza nocą i nad ranem. Temperatura spadnie wyraźnie poniżej zera. Prognozy pokazują, że w wielu regionach kraju temperatura nocą może spaść do -5, -8 stopni C, a lokalnie nawet poniżej -10 stopni C.

Najniższe wartości możliwe są:

na wschodzie Polski,

w rejonach podgórskich i górskich,

na obszarach z rozpogodzeniami i zalegającą pokrywą śnieżną. coraz wyraźniejszy.

W miastach mróz może być nieco słabszy, ale i tam termometry pokażą wyraźnie ujemne wartości.

Mróz po śniegu to największe zagrożenie

Synoptycy zwracają uwagę, że nocne mrozy pojawią się po wcześniejszych opadach śniegu, które przewiduje się już w okresie świątecznym. To oznacza ryzyko:

oblodzonych dróg i chodników,

śliskich poranków,

trudnych warunków dla kierowców i pieszych.

Szczególnie niebezpieczny może być poranek 29 grudnia, gdy temperatura wciąż będzie ujemna, a wilgoć zacznie zamarzać.

Kolejne mroźne noce możliwe pod koniec roku

Choć noc z 28 na 29 grudnia wygląda obecnie na najchłodniejszą, prognozy sugerują, że ujemne temperatury nocą mogą utrzymywać się także w kolejnych dniach. W ostatnich dniach roku mróz może regularnie wracać po zmroku, nawet jeśli w dzień temperatura wzrośnie nieznacznie powyżej zera. Synoptycy podkreślają, że szczegóły będą jeszcze aktualizowane, jednak sygnał o nocnych mrozach jest coraz silniejszy.

Czy w nocy z 17 na 18 grudnia będzie mróz w Polsce?

Noc z 17 na 18 grudnia nie przyniesie większych mrozów. Lokalny mróz możliwy jest jedynie na północy, zwłaszcza na Pomorzu. Reszta kraju w większości bez mrozu lub na granicy zera.