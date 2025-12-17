Noc z 28 na 29 grudnia 2025 kluczowa w prognozach
Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF wskazują, że najsilniejsze nocne mrozy mogą wystąpić w nocy z 28 na 29 grudnia. To właśnie wtedy nad Polskę ma napłynąć arktyczne powietrze, a po przejściu śnieżyc niebo zacznie się rozpogadzać. Taki układ sprzyja gwałtownym spadkom temperatury, zwłaszcza nocą i nad ranem. Temperatura spadnie wyraźnie poniżej zera. Prognozy pokazują, że w wielu regionach kraju temperatura nocą może spaść do -5, -8 stopni C, a lokalnie nawet poniżej -10 stopni C.
Najniższe wartości możliwe są:
- na wschodzie Polski,
- w rejonach podgórskich i górskich,
- na obszarach z rozpogodzeniami i zalegającą pokrywą śnieżną. coraz wyraźniejszy.
W miastach mróz może być nieco słabszy, ale i tam termometry pokażą wyraźnie ujemne wartości.
Mróz po śniegu to największe zagrożenie
Synoptycy zwracają uwagę, że nocne mrozy pojawią się po wcześniejszych opadach śniegu, które przewiduje się już w okresie świątecznym. To oznacza ryzyko:
- oblodzonych dróg i chodników,
- śliskich poranków,
- trudnych warunków dla kierowców i pieszych.
Szczególnie niebezpieczny może być poranek 29 grudnia, gdy temperatura wciąż będzie ujemna, a wilgoć zacznie zamarzać.
Kolejne mroźne noce możliwe pod koniec roku
Choć noc z 28 na 29 grudnia wygląda obecnie na najchłodniejszą, prognozy sugerują, że ujemne temperatury nocą mogą utrzymywać się także w kolejnych dniach. W ostatnich dniach roku mróz może regularnie wracać po zmroku, nawet jeśli w dzień temperatura wzrośnie nieznacznie powyżej zera. Synoptycy podkreślają, że szczegóły będą jeszcze aktualizowane, jednak sygnał o nocnych mrozach jest coraz silniejszy.
Czy w nocy z 17 na 18 grudnia będzie mróz w Polsce?
Noc z 17 na 18 grudnia nie przyniesie większych mrozów. Lokalny mróz możliwy jest jedynie na północy, zwłaszcza na Pomorzu. Reszta kraju w większości bez mrozu lub na granicy zera.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję