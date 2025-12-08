Co mówią grudniowe prognozy na święta Bożego Narodzenia 2025?

Pierwsze modele, które pojawiły się jeszcze pod koniec listopada, wskazywały na możliwość ochłodzenia i symbolicznego śniegu. Jednak grudzień rozpoczął się serią ociepleń, a synoptycy zaczęli zwracać uwagę na dynamiczne, nietrwałe fronty, które bardziej przypominały jesień niż zimę.

Temperatury utrzymują się powyżej średniej wieloletniej, a nocne przymrozki pojawiają się rzadko i tylko lokalnie. IMGW zaznacza, że grudzień 2025 to miesiąc, który lubi zmieniać scenariusz w ostatniej chwili, ale kierunek zmian jest coraz bardziej wyraźny.

Dlaczego prognozy zaczęły się zmieniać?

Modele amerykańskie i europejskie jeszcze kilka dni temu widziały możliwość wejścia chłodniejszego powietrza do Polski. Teraz jednak coraz częściej pokazują rozległy niż, który ma sprowadzić ciepło znad Atlantyku.

To on ma decydować o tym, jak wyglądać będzie tydzień poprzedzający święta. Z map wynika jedno, jeśli nic się nie odwróci, Polska znajdzie się w strefie podwyższonych temperatur i większej wilgotności.

Czy jest szansa na śnieg w święta w Warszawie, Krakowie i Gdańsku?

Synoptycy podkreślają, że śnieg w święta nigdy nie jest gwarantowany, ale w tym roku jego szanse są wyjątkowo małe.

Na nizinach modele pokazują głównie deszcz lub deszcz ze śniegiem, bez trwałej pokrywy.

W miastach prognozy są zgodne - jeśli pojawi się śnieg, będzie krótkotrwały i szybko zniknie przy dodatnich temperaturach.

W górach sytuacja wygląda lepiej, tam biały puch ma największe szanse, choć i tam może przeplatać się z opadami deszczu.

Mówimy więc nie o zimowym ataku, lecz o mieszance, która bardziej przypomina jesień w listopadzie niż grudniowe święta.

Jak zmiana pogody wpływa na świąteczne plany?

Wiele rodzin planujących świąteczne spacery, kuligi czy białe zdjęcia do rodzinnego albumu może poczuć się rozczarowanych. Prognozy wymuszają zmianę podejścia, gdyż zamiast śnieżnej aury szykuje się mokra, wilgotna Wigilia.

Plany na 24 grudnia mogą się więc zmienić. Zamiast mroźnej scenerii możemy spodziewać się cieplejszego wieczoru z przelotnymi opadami. To dobra wiadomość dla kierowców, ale zła dla tych, którzy liczyli na tradycyjne święta jak z dziecięcej bajki.

Prognoza pogody na ostatnią chwilę – czy możliwy jest zwrot akcji?

Synoptycy zawsze zaznaczają, że świąteczne prognozy są jednymi z najtrudniejszych w roku. Zmiana cyrkulacji powietrza jest możliwa nawet na kilka dni przed Wigilią, a jeden silny wyż w odpowiednim miejscu mógłby sprowadzić zimowe powietrze do Polski. Jednak na ten moment wszystkie modele, zarówno ECMWF, jak i GFS, wskazują to samo. Ocieplenie, wilgoć i deszcz.

Czy jest jeszcze nadzieja na biały puch?

Nadzieja zawsze jest, szczególnie w górach, gdzie biały puch ma największe szanse. Na nizinach natomiast wszystko wskazuje, że Boże Narodzenie 2025 będzie kolejnym rokiem, w którym śnieg będzie bardziej dekoracją na kartkach świątecznych niż w rzeczywistości.