Prognoza pogody dla uczniów na wtorek, 21 października
We wtorek, 21 października 2025 roku, Wyż Tatiana nadal będzie trzymał pogodę w ryzach, jednak w niektórych regionach należy spodziewać się chmur i deszczu. Ubierzcie się "na cebulkę" – rano będzie chłodno, a po południu cieplej, zwłaszcza na zachodzie. Co nas czeka w szkole i po szkole? Rano i w ciągu dnia w większości kraju zobaczycie małe lub umiarkowane zachmurzenie. Oznacza to, że słońce będzie próbowało się przebić. Uwaga na zachód i południe. W tych rejonach niebo może się bardziej zachmurzyć (zachmurzenie duże) i miejscami popada słaby deszcz. Jeśli mieszkacie na Dolnym Śląsku, w Małopolsce czy na Pomorzu Zachodnim, schowajcie do plecaka małą parasolkę.
Jakie temperatury nas czekają we wtorek, 21 października?
Po Polsce rozciągnie się duża różnica temperatur, więc miejsce, w którym mieszkacie, ma duże znaczenie:
- Na wschodzie (np. Białystok, Lublin): Maksymalnie tylko około 8 stopni Celsjusza. Będzie chłodno!
- W centrum (np. Warszawa, Łódź): Temperatura wyniesie około 12 stopni Celsjusza.
- Na zachodzie (np. Wrocław, Szczecin): Najcieplej, termometry wskażą do 16 stopni Celsjusza.
Pamiętajcie, że rano, gdy idziecie do szkoły, wszędzie będzie znacznie chłodniej!
Co z wiatrem? Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w drodze do szkoły. W rejonach podgórskich i wysoko w Karpatach i Sudetach wiatr będzie bardzo silny – porywy mogą osiągać nawet 65 km/h i więcej.
Jak się ubrać we wtorek, 21 października? (rada dla uczniów)
Ponieważ temperatury są zmienne i rano będzie chłodniej niż po południu, najlepszym wyborem jest ubranie "na cebulkę":
- Ciepła warstwa podstawowa: Długi rękaw lub cienki sweter na T-shirt.
- Kurtka przejściowa: Koniecznie wierzchnia kurtka (np. lekka, pikowana lub softshell). Rano przyda się na pewno!
- Dodatki (dla zmarzlaków i z północnego wschodu): Jeśli mieszkasz w chłodniejszej części kraju (północny wschód), pomyśl o szaliku i cienkiej czapce, szczególnie rano!
- Parasol lub kaptur: Na zachodzie i południu Polski spakuj małą parasolkę, lub załóż kurtkę z kapturem na wypadek słabego deszczu.
- Buty: Wygodne, nieprzemakalne obuwie jesienne.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję