Prognoza pogody dla uczniów na wtorek, 21 października

We wtorek, 21 października 2025 roku, Wyż Tatiana nadal będzie trzymał pogodę w ryzach, jednak w niektórych regionach należy spodziewać się chmur i deszczu. Ubierzcie się "na cebulkę" – rano będzie chłodno, a po południu cieplej, zwłaszcza na zachodzie. Co nas czeka w szkole i po szkole? Rano i w ciągu dnia w większości kraju zobaczycie małe lub umiarkowane zachmurzenie. Oznacza to, że słońce będzie próbowało się przebić. Uwaga na zachód i południe. W tych rejonach niebo może się bardziej zachmurzyć (zachmurzenie duże) i miejscami popada słaby deszcz. Jeśli mieszkacie na Dolnym Śląsku, w Małopolsce czy na Pomorzu Zachodnim, schowajcie do plecaka małą parasolkę.

Jakie temperatury nas czekają we wtorek, 21 października?

Po Polsce rozciągnie się duża różnica temperatur, więc miejsce, w którym mieszkacie, ma duże znaczenie:

Na wschodzie (np. Białystok, Lublin): Maksymalnie tylko około 8 stopni Celsjusza. Będzie chłodno!

W centrum (np. Warszawa, Łódź): Temperatura wyniesie około 12 stopni Celsjusza.

Na zachodzie (np. Wrocław, Szczecin): Najcieplej, termometry wskażą do 16 stopni Celsjusza.

Pamiętajcie, że rano, gdy idziecie do szkoły, wszędzie będzie znacznie chłodniej!

Co z wiatrem? Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w drodze do szkoły. W rejonach podgórskich i wysoko w Karpatach i Sudetach wiatr będzie bardzo silny – porywy mogą osiągać nawet 65 km/h i więcej.

Jak się ubrać we wtorek, 21 października? (rada dla uczniów)

Ponieważ temperatury są zmienne i rano będzie chłodniej niż po południu, najlepszym wyborem jest ubranie "na cebulkę":