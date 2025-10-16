Prognoza pogody na czwartek, 16 października

Czwartek, 16 października, przyniesie nam dość pochmurne niebo. Pamiętaj, żeby nie nastawiać się na dużo słońca! Jeśli mieszkasz na północy lub zachodzie, weź ze sobą parasol, ponieważ mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie i południu będzie szansa na jaśniejsze niebo.

Jakie temperatury będą w czwartek?

Temperatury w czwartek będą dość typowe dla jesieni:

W najchłodniejszych regionach wschodnich spodziewaj się 10 do 12 stopni Celsjusza.

W centrum będzie nieco cieplej, około 12 do 13 stopni Celsjusza.

Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry pokażą 13 do 14 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać, choć na północy może chwilami mocniej powiać.

Jak się ubrać? Porady dla ucznia

Ponieważ dzień będzie chłodny i występuje ryzyko deszczu, najlepszym wyborem będzie ubiór na cebulkę:

Kurtka/płaszcz: Koniecznie załóż ciepłą kurtkę przejściową lub jesienny płaszcz. Dobrze, jeśli będzie przeciwdeszczowa lub chociaż wodoodporna, zwłaszcza jeśli mieszkasz w rejonach, gdzie spodziewany jest deszcz (północ/zachód). Warstwy: Pod kurtkę załóż bluzę lub sweter. Rano może być chłodno, ale w szkole zawsze możesz zdjąć sweter, jeśli zrobi się za ciepło. Dół: Wystarczą długie spodnie. Akcesoria: Prawdopodobnie nie będzie potrzebna czapka ani grube rękawiczki. Wystarczy, że rano założysz szalik lub komin, który łatwo schowasz do plecaka. Obuwie: Wybierz ciepłe, zakryte buty.

Obowiązkowo zabierz ze sobą parasol lub kurtkę z kapturem, szczególnie jeśli mieszkasz na północy lub zachodzie kraju! Pamiętaj, aby dostosować ubiór do prognozy dla swojego regionu – w kotlinach górskich będzie najchłodniej (około 9 stopni Celsjusza), więc tam potrzebny będzie dodatkowy sweter.