Wrzesień w tym roku od samego początku zaskakuje wyjątkowo wysokimi temperaturami i słoneczną aurą. Prognozy nie przewidują szybkiej zmiany tej sytuacji – przed nami jeszcze kilka dni upałów. Do końca miesiąca temperatury regularnie mają przekraczać 20 st. Celsjusza, a pojawią się dni, gdy będzie niemal 30 st. C.

Fala upałów we wrześniu. Zaskakująca prognoza na koniec miesiąca

Wrzesień 2023 roku zapisał się jako najcieplejszy w historii, przewyższając nawet czerwcowe temperatury. Na koniec miesiąca średnia temperatura była wyższa o około 4 stopnie Celsjusza od normy. Tegoroczny wrzesień może jednak pobić ten rekord, gdyż prognozy przewidują utrzymanie się wyjątkowo wysokich temperatur do ostatniego dnia miesiąca.

W czwartek (19.09) i piątek (20.09) najwyższe temperatury prognozowane są dla północnych regionów kraju, co wynika z napływu ciepłego powietrza z południowego wschodu. Na północy termometry wskażą od 24 do 26 stopni Celsjusza, a na północnym wschodzie nawet do 26 st. C. Na południu również będzie ciepło, z temperaturami osiągającymi 22-23 st. C., co sprawi, że aura będzie przyjemna.

Czeka nas słoneczny weekend. Podmuch ciepła w całej Polsce

W weekend sytuacja pozostanie bez zmian, z tą różnicą, że ciepłe masy powietrza obejmą już niemal całą Polskę. Najcieplej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie słupki rtęci wskażą ponad 25 st. C.

Dodatkowo słońce sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. Pogoda będzie zatem idealna do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Brak deszczu to także świetne wieści dla regionów dotkniętych powodzią.

Taka będzie końcówka września w pogodzie. Nawet 28 stopni Celsjusza

W przyszłym tygodniu nadal możemy liczyć na bardzo wysokie temperatury. Lato kończy się wyjątkowo ciepłą aurą. Już od poniedziałku (23.09) będzie przyjemnie, jednak najcieplej zrobi się w środę (25.09) i czwartek (26.09), zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie temperatury mogą sięgnąć nawet 28 stopni Celsjusza.