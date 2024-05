Pogoda na Boże Ciało

W tym roku Boże Ciało przypada w czwartek 30 maja. Jak wynika z prognozy pogody przygotowanej przez tvnmeteo.pl, dzień ten w całym kraju przyniesie umiarkowane zachmurzenie.

We wszystkich regionach spodziewane są opady deszczu, a lokalnie może również zagrzmieć. Termometry pokażą od 23 st. C w północno-zachodniej Polsce do 26 st. C na południowym wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Reklama

Piątek 31 maja ma być pochmurny. Niebo będzie najmniej pogodne na wschodzie Polski, gdzie spodziewane są opady i burze. Deszcz popadać może także w centralnej i północno-zachodniej części kraju. Termometry pokażą od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Reklama

Prognoza pogody na długi weekend czerwcowy

W sobotę 1 czerwca niebo będzie umiarkowanie zachmurzone. Dzień upłynie raczej bez opadów, choć na południowym wschodzie może popadać i zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na północnym zachodzie do 23 st. C w południowo-wschodniej Polsce. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela 2 czerwca w całym kraju będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami. Popada w okolicach Podkarpacia i Lubelszczyzny, gdzie miejscami spodziewane są również burze. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 19 st. C na Pomorzu Zachodnim i 23 st. C w centrum i na południowym wschodzie. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.