We wtorek na niebie nie należy spodziewać się chmur, jak poinformowała Prasek, zachmurzenie będzie małe i okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna w obszarach górskich od 22 do 24 st. C, w centrum i na Zachodzie nieco cieplej, od 24 do 28 st. C. Najchłodniej pozostaje na pomorzu, temperatura tam ma wahać się od 17 do 20 st. C. Resztę tygodnia wiatr pozostanie umiarkowany, okresami silny i porywisty.

Pogodna i wietrzna noc

W większości Polski będzie wiał z kierunków wschodnich, jedynie na południu może być południowy.

Jak poinformowała synoptyczka, w nocy również będzie pogodnie, temperatura na wschodzie od 9 st. C, w centrum 11 st. C, a na Zachodzie najcieplej - 15 st. C. Wiatr będzie porywisty, choć główne porywy pojawią się na południu i północnym zachodzie.

Słoneczny początek majówki

W środę, która oficjalnie rozpocznie majówkę, ponownie możemy spodziewać się słońca.

IMGW przewiduje małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna na wschodzie od 22 st. C. Najcieplej w centrum i na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna osiągnie 27 st. C. Wiatr pozostanie porywisty i umiarkowany. Cały czas te porywy nam będą towarzyszyć - zauważyła Prasek.

W nocy ze środy na czwartek niebo będzie pogodne. Synoptyczka przekazała, że termometry na wschodzie nie pokażą niższej temperatury niż 9 st. C, w centrum 11 st. C, a ponownie najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie temperatura nie zejdzie poniżej 15 st. C. Synoptyczka dodała, że wiatr pozostanie porywisty i umiarkowany.

Jak poinformowała Prasek, zachmurzenie na znacznym obszarze kraju pozostanie małe i umiarkowane, lecz na zachodzie możemy liczyć na więcej chmur, a razem z nimi pojawić się mogą przelotne opady deszczu oraz słabe burze. Temperatura maksymalna na wschodzie od 22 st. C, najcieplej - od 25 st. C - będzie w centrum.

Delikatne ochłodzenie

W weekend spodziewać możemy się delikatnego ochłodzenia wraz z opadami deszczu i burzami, które przemieszczać się będą z zachodu na wschód.