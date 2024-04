Polska w polarnej masie powietrza

Polska znajdzie się w zasięgu niżu, którego ośrodek znad Norwegii będzie przemieszczał się w kierunku Finlandii. Z zachodu na wschód kraju przejdzie chłodny front atmosferyczny. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, chłodniejszej po przejściu frontu chłodnego. Początkowo spadek ciśnienia, później wzrost.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia.

W niedzielę pochmurnie i deszczowo

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Na południu, w centrum i na wschodzie burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza, 13 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 16 stopni Celsjusza na północy i w kotlinach sudeckich, do 23 stopni Celsjusza na południu.

Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny do około 50 km/h, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Na północy kraju i w burzach porywy wiatru do 75 km/h, na wybrzeżu do 85 km/h. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.