Prognoza IMGW na kwiecień

W kwietniu 2024 roku, na terenie całego kraju, średnia miesięczna temperatura powietrza powinna oscylować w granicach normy wieloletniej - obliczanej na podstawie danych z lat 1991-2020 - i będzie wynosić od 6 do 10 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być w Zakopanem, najchłodniej w Zielonej Górze. W tym miesiącu IMGW przewiduje znacznie większe opady niż w poprzednich latach o tej porze roku. Ich miesięczna suma na większości obszarów Polski prawdopodobnie przekroczy normę wieloletnią.

Prognoza IMGW na maj

W maju średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych, najprawdopodobniej będą oscylować w granicach normy wieloletniej. Temperatura ma wynosić od 11 do 15 stopni Celsjusza i będzie pod tym względem typowa dla maja z ostatnich lat.

Prognoza IMGW na czerwiec

Przewidywania dla pogody w czerwcu 2024 roku dla całej Polski są już inne. Ten miesiąc ma być cieplejszy niż w poprzednich latach, kiedy to temperatura wynosiła od 15 do 18 stopni Celsjusza. Bardziej ma również padać. W obu tych przypadkach prawdopodobnie zostaną przekroczone normy.

Prognoza IMGW na lipiec

Prognoza dla lipca 2024 roku dla całego kraju przewiduje, że średnia miesięczna temperatura powietrza powinna być wyższa niż norma wieloletnia. W północnej części Polski średnia temperatura ma oscylować w granicach tej normy, natomiast na południu ma ją przekroczyć. Oznacza to, że będzie tam średnio powyżej 20 stopni Celsjusza. Co do miesięcznej sumy opadów atmosferycznych, najprawdopodobniej będzie ona zawierać się w zakresie normy wieloletniej.