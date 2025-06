W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na północy okresami umiarkowane, a na Podlasiu także duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Duże zachmurzenie także początkowo na południu kraju. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północy, około 24 st. C w centrum do 27 st. C na zachodzie; chłodniej na wybrzeżu, około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północnym wschodzie i wysoko w górach w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 7st. C na wschodzie, około 11 st. C w centrum do 14 st. C na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby, z kierunków północnych, na zachodzie zmienny przechodzący w kierunki wschodnie i południowe.

Prognoza pogody dla Warszawy

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie do 55 km/h, północno-zachodni.

Prognoza pogody dla Krakowa

Poniedziałek 39.06 będzie bezchmurny lub z zachmurzeniem małym, jedynie rano na południu miejscami duże. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 27 st. C, w rejonach podgórskich od 21 st. C do 24 st. C, wysoko w Beskidach od 14 st. C do 17 st. C, na Babiej Górze około 12 st. C, na szczytach Tatr około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, rano w porywach do 60 km/h później porywisty; północno-zachodni.