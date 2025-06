W dzień synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 23 st. C na północy, od 24 st. C do 28 st. C na pozostałym obszarze, a najcieplej do 29 st. C na krańcach południowo zachodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wiatru na wybrzeżu i na północy Warmii i Mazur do 70 km/h, na wschodzie do 55 km/h, natomiast wysoko w górach do 60 km/h.

Prognoza pogody w nocy z soboty na niedzielę

W nocy zachmurzenie przeważnie małe, jedynie na krańcach południowych i wschodnich początkowo duże i tam możliwe zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 st. C na północnym wschodzie, około 12 st. C w centrum do 15 st. C miejscami na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem porywy do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody dla Warszawy

W dzień zachmurzenie duże, po południu z licznymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 st. C do 26st. C. Wiatr umiarkowany, po południu wzmagający się do dość silnego, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

Prognoza pogody dla Krakowa

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 28 st. C, w rejonach podgórskich od 23 st. C do 26 st. C, wysoko w Beskidach od 18 st. C do 21 st. C, na szczytach Tatr około 15 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni.