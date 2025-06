W sobotę 27 czerwca zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na północy, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C, 20 st. C w rejonie wybrzeża i na Suwalszczyźnie, około 24 st. C na południu i w centrum do 28 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie także dość silny, okresami porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

Pogoda w nocy z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 st. C, 15 st. C na obszarach podgórskich Karpat, na Suwalszczyźnie i w rejonie Półwyspu Helskiego, około 17st. C w centrum do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na północy okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

Reklama

Prognoza pogody dla Warszawy

Reklama

W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu od zachodu wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

Prognoza pogody dla Krakowa

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 25 st. C, w rejonach podgórskich od 20 st. C do 22 st. C, wysoko w Beskidach od 14 st. C do 18 st. C, na szczytach Tatr około 12 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.