W piątek 27 czerwca zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami na północy i na południu Polski. W całym kraju prognozuje się przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum kraju burze. W czasie trwania burz opady deszczu wyniosą do 20 mm, porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura przyjmie wartości od 17 st. C nad morzem, do 23 st. C w centrum, do 27 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami silny.

Pogoda w nocy z piątku na sobotę

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, na przeważającym obszarze kraju do 12 st. C. Najcieplej będzie na wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie do 16 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.

Gdzie będzie burza?

W ciągu dnia prawdopodobieństwo pojawienia się burz będzie w prawie całej Polsce bardzo niskie. Jedynie na wschodzie, w godzinach porannych mogą być nadal obecne nieliczne wyładowania i opady deszczu – lokalnie do około 20 mm, z porywami wiatru do 60 km/h.

W strefie przemieszczającego się frontu chłodnego, w godzinach około południowych i popołudniowych, możliwe będą komórki konwekcyjne z przelotnymi opadami deszczu. W nielicznych przypadkach przekształcą się one w burze. Mogą one przebiegać z silniejszym wiatrem i ulewnym deszczem – odpowiednio z porywami do 65 km/h i opadami do 15 mm - ale tylko we wschodnim pasie Polski.