Według prognozy IMGW, we wtorek zachmurzenie ma być umiarkowane oraz duże. Możliwe są przelotne opady deszczu na północy, do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 17 st. C na północy, do 24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany oraz dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunku zachodniego. Natomiast nad samym morzem możliwe porywy do 85 km/h.

Silny wiatr na Pomorzu

W nocy z wtorku na środę prognozowane jestzachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu na północy, do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 17 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr na południu słaby i umiarkowany, najsilniejszy nad samym morzem, do 65 km/h, z kierunków zachodnich oraz południowo-zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne we wtorek 24 czerwca

We wtorek wilgotność powietrza będzie największa na północy, gdzie przekroczy 70 procent. W południowej połowie Polski nie będzie większa niż 50 procent. Subiektywne odczucie temperatury będzie komfortowe w całej Polsce. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne jednynie na północy i neutralne w pozostałej części kraju.

Pogoda pogody - Warszawa

W Warszawie we wtorek synoptycy zapowiadają zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie we wtorek będzie pochmurnie, ale bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa i będzie się wahać.