Alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.06) możliwe gwałtowne burze z bardzo silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe" - czytamy na stronach RCB.

Alert RCB dla 16 województw. Burze, grad i wiatr do 115 km/h

Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie:

woj. zachodniopomorskiego;

woj. podlaskiego;

woj. mazowieckiego;

woj. lubelskiego;

woj. podkarpackiego;

woj. małopolskiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. łódzkiego;

woj. śląskiego;

woj. opolskiego;

woj. lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński);

woj. dolnośląskiego (powiaty: dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, Wrocław, wrocławski i ząbkowicki);

woj. wielkopolskiego (powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i turecki);

woj. kujawsko-pomorskiego (powiaty: lipnowski, Włocławek i włocławski);

woj. pomorskiego (powiaty: bytowski, człuchowski, Słupsk i słupski);

woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, piski, szczycieński i węgorzewski).

Burze uderzą z pełną siłą. Ostrzeżenie dla całego kraju

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże oraz burze na przeważającym obszarze kraju. Na końcach wschodnich burze pojawią się dopiero w nocy. W trakcie tych burz spodziewamy się opadów rzędu 20, 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywów wiatru nawet do 115 km/h. Warto też dodać, że w trakcie tych burz może wystąpić opad gradu - poinformował Michał Kowalczuk. Temperatura wahać będzie się od 28 do 29 st. C na krańcach południowych, w województwie wielkopolskim oraz podkarpackim. Najchłodniej będzie nad samym morzem, około 20 st. C i na Suwalszczyźnie, 22-24 st. C. Wiatr będzie początkowo południowy, umiarkowany i porywisty, "natomiast po przejściu frontu będzie on zmieniał swój kierunek na zachodni".

W nocy z poniedziałku na wtorek najsilniejsze burze prognozowane są w centrum i na wschodzie kraju. Suma opadów wyniesie od 20 do 40 litrów na metr kwadratowy. "Natomiast na zachodzie Polski sumy opadów będą zdecydowanie mniejsze, do około 10 litrów na metr kwadratowy" - powiedział synoptyk. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie i miejscami na północy, 12-15 st. C w centrum, do 17 st. C na południu Lubelszczyzny. Wiatr będzie wymiarkowany i dość silny, z kierunku zachodniego, w porywach w trakcie burz, do 90-100 km/h. Natomiast nad morzem, po przejściu burz, silny, z porywami do 80 km/h.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane oraz duże. Możliwe przelotne opady deszczu na północy, do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 17 st. C na północy, do 24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany oraz dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunku zachodniego. Natomiast nad samym morzem możliwe porywy do 85 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu na północy, do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 17 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr na południu słaby i umiarkowany, najsilniejszy nad samym morzem, do 65 km/h, z kierunków zachodnich oraz południowo-zachodnich.

Synoptyk poinformował, że w środę nastąpi uspokojenie w pogodzie, a "głównym zagrożeniem będzie silny wiatr na Pomorzu".