Instytut wydał ostrzeżenia przed upałami I i II stopnia dla pięciu województw. Alerty obejmują:

województwo dolnośląskie,

lubuskie,

opolskie,

wielkopolskie,

zachodniopomorskie.

Ostrzeżenia będą obowiązywały od niedzieli 22 czerwca od godz. 12 do poniedziałku 23 czerwca do godz. 17. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Wiatr, burze i grad

W niedzielę wiatr będzie słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy, nad ranem na północnym zachodzie skręcający na południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Nad ranem na szczytach Sudetów porywy wiatru do 75 km/h.

W dzień na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Miejscami burze i przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie lokalnie możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 22 st. C, 24 st. C w rejonie Wybrzeża do 29 st. C, 32 st. C na przeważającym obszarze kraju i tylko w rejonie Helu lokalnie chłodniej, około 18 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty, osiągający w porywach na północy i wschodzie do 90 km/h, na zachodzie do 80 km/h a na południowym wschodzie do 65 km/h. W wysokich partiach Sudetów w czasie burz porywy wiatru do 100 km/h. Wiatr będzie wiał na wschodzie z południa, na pozostałym obszarze z południowego-zachodu i zachodu.