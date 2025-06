Pełnia księżyca - czerwiec 2025

Kiedy będzie pełnia księżyca w czerwcu 2025 roku? Pełnia księżyca widoczna jest na niebie w dniach od 10 do 12 czerwca 2025 roku. Natomiast 100% oświetlonego w pełni Księżyca będzie można zaobserwować 11 czerwca o godzinie 9:43-46. Będzie to niezwykłe zjawisko. W tym tygodniu od wtorku do czwartku można obserwować tzw. Truskawkowy Księżyc. Nazwę tę zawdzięcza pomarańczowemu kolorowi. Na kolejny Truskawkowy Księżyc poczekamy do 2043 roku.

Truskawkowy księżyc - co oznacza?

Truskawkowy Księżyc to pełnia Księżyca, która ze względu na rozproszenie światła w atmosferze przybiera kolor pomarańczowy. Nazwa wzięła się od okresu zbiorów dzikich truskawek w Ameryce Północnej, który przypadał na tę pełnię. Słowianie dawniej w noc czerwcowej pełni Księżyca świętowali Noc Kupały. To święto przesilenia letniego. Wiązało się ze zbieraniem ziół, kwiatów, ozdabianiem nimi ludzi i gospodarstw, kąpaniem się w rzekach, puszczaniem na wodę wianków, zabawami wokół ogniska.

Kiedy truskawkowy księżyc w 2025 roku?

Truskawkowy Księżyc najlepiej zaobserwować dziś w nocy czyli we wtorek 10 czerwca. Będzie wówczas niemalże 100% pełnia. Ładnie było go widać już wczoraj 9 czerwca od godziny 22:00. Przy bezchmurnym niebie dziś powinien być jeszcze lepiej widoczny. Pełnię Truskawkowego Księżyca można podziwiać jeszcze w czwartek.

Kiedy kolejny truskawkowy księżyc?

Kolejny Truskawkowy Księżyc pojawi się na niebie za 18 lat czyli w 2043 roku. Warto więc nie przegapić tego zjawiska. Na drugą okazję trzeba czekać naprawdę długo.