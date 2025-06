Ochłodzenie i obniżenie temperatur. Prognoza pogody na wtorek 10 czerwca 2025 roku

W ciągu dnia należy spodziewać się przeważnie dużego zachmurzenia, choć miejscami możliwe są większe przejaśnienia. Wyjątek stanowi wschód i południowy wschód kraju, gdzie początkowo zachmurzenie będzie niewielkie.

Czy będzie padał deszcz we wtorek, 10 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W większości regionów prognozowane są lokalne, przelotne opady deszczu, z pominięciem południowo-wschodniej Polski. Na północy suma opadów może wynieść od 10 do 15 mm.

Prognoza pogody na wtorek, 10 czerwca 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

We wtorek, 10 czerwca 2025 roku, termometry wskażą od 14 do 17 stopni Celsjusza na północy i od 20 do 23 stopni Celsjusza na południu.

Prognoza pogody. Czy będzie wiał wiatr we wtorek, 10 czerwca 2025 roku?

Wiatr będzie przeważnie słaby do umiarkowanego, wiejący z kierunków południowych i południowo-zachodnich. W rejonach górskich porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Jaka pogoda w nocy z wtorku na środę?

Nocą z wtorku na środę przewidywane jest spore zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami. W niektórych miejscach mogą wystąpić krótkotrwałe opady deszczu, a na południowym wschodzie istnieje ryzyko lokalnych burz. Na wschodzie kraju spadnie około 10 mm deszczu. Minimalna temperatura wyniesie od 9 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, z możliwymi porywami, wiejący z kierunków południowych i południowo-zachodnich, stopniowo zmieniając kierunek na zachodni i północno-zachodni.